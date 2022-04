Enermax svolává své vodní chladiče, a potvrzuje tím informace z Igor's LAB

Do výroby AiO vodních chladičů je zapojena už dlouhá řada známých společností, které nabízejí PC hardware, respektive z jejich strany ani o výrobu nejde, neboť tu samotnou zajišťují zpravidla OEM výrobci, ale to asi není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat. Důležité je to, že dnes už nabízí AiO vodníky v podstatě každá firma, jejíž nabídka se byť jen otřela o chladicí produkty a mezi ně patří také společnost Enermax. Ta nyní začala v Jižní Koreji svolávat od zákazníků celkem tři modely patřící do řady Liqmax III AIO. K podobnému kroku se přitom nedávno odhodlala i firma MSI a i na základě toho můžeme hned tušit, která bije.

Stačí se podívat na to, co zjistil Igor Wallossek, který pečlivě zkoumal příčiny toho, proč se okruhy některých AiO vodníků ucpávají. Zjistil, že jde prostě a jednoduše o postupné uvolňování rozežraného hliníku, což má na svědomí tavidlo použité pro sletování jednotlivých částí radiátorů (konkrétně fluorid hlinitý draselný), a to pochopitelně takových, které byly vyrobeny především s co nejnižšími náklady. Do okruhu se tak uvolňuje pevný materiál, který se pak může v záhybech či v úzkých místech, čili nejspíše ve vodním bloku či v pumpě, hromadit a časem se okruh může zcela ucpat.



Enermax přitom svolává své chladiče právě kvůli tomu, že se jim v pumpách akumulují nečistoty z radiátoru, které postupně snižují výkon pumpy i průtok. Tento problém se má přitom týkat jen některých sérií, což je rovněž plně v souladu s tím, co říká Wallossek. Záleží prostě na tom, kdo a jak pro tyto série vyrobil potřebné radiátory.

Týká se to přitom (zatím) jen chladičů prodávaných v Jižní Koreji, které, pokud patří do konkrétních sérií, budou vyměněny ihned, i když nevykazují známky sníženého výkonu či rovnou poškození. Opět se však ukazuje, že koupě vodního chladiče je dnes takovou malou sázkou do loterie. Jediné štěstí je, že nekvalitně vyrobený radiátor by měl přispět ke zničení chladiče ještě stále v době, kdy je krytý standardní zárukou.

A jistě také není náhoda, že chladiče Enermax Liqmax III AIO patří mezi nejlevnější modely, které se v případě 240mm verzí dají sehnat už od 70 USD a 360mm jsou k dostání od 85 USD. U nás je Enermax Liqmax III RGB 240 prodáván za cca 2100 Kč a Liqmax III ARGB 360 seženeme za 2600 Kč, což skutečně není mnoho, ale existují i levnější (na druhou stranu ale i mnohem dražší). Zákazník ale stejně nemá možnost zjistit, zda koupil kvalitní produkt, na což ukazuje už jen ten fakt, že se mezi sebou liší různé série těch samých modelů.