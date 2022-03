MSI svolává vodní chladiče MAG CoreLiquid 240R a 360R kvůli usazeninám

Server Igor's Lab s pomocí velice dobré výbavy dlouhodobě zkoumal kvalitu AiO vodních chladičů, respektive konkrétně jejich výměníků/radiátorů. Shledal přitom, že v některých případech vlivem nekvalitní výroby a následné koroze se do okruhu uvolňuje materiál, který se pak následně usazuje na konkrétních místech a postupem času může okruh zcela ucpat. Vodní chladič pak samozřejmě zcela přestává fungovat

Igor Wallossek přitom zjistil, že za tyto problémy může použití tavidla, jímž je fluorid hlinitý draselný, který pak postupně v kolujícím chladicím médiu rozežírá hliník a zbytky jsou pak unášeny tam, kde se zachytí a postupně ucpávají okruh. Zákazník přitom nemá šanci zjistit, zda koupil dobře, nebo špatně, leda by se nějakým způsobem mohl endoskopicky podívat do vnitřního prostoru radiátoru po pár týdnech provozu.

Wallossek tak doporučuje, abychom spíše sledovali výkon chlazení a pokud ten cca do půl roku nápadně klesne, bude zřejmě něco špatně. Můžeme také sledovat výkon pumpy a průtok, samozřejmě jen pokud to daný chladič vůbec nabízí, ostatně stejné problémy by se mohly týkat i radiátorů v okruhu klasických vodních chladičů. Ty ovšem nejsou bezúdržbové a uživatel může díky expanzní nádobě či průhlednému krytu vodního bloku mnohem snadněji zjistit, že je něco špatně, zatímco do okruhů AiO vodních chladičů vidět není a nelze je ani demontovat. Respektive lze, ale nejsou na to dělané a výrobci to neumožňují.

Ve světle toho je pak velice zajímavé, že zrovna nyní začalo MSI svolávat své chladiče MAG CoreLiquid 240R a 360R , a to konkrétně právě kvůli tomu, že se v nich tvoří usazeniny, které mohou okruh zablokovat. Dle výrobce to můžeme zjistit třeba tak, že se teplota procesoru běžícího v klidu vyšplhá nad 60 °C.

Zákazníci by ale dle MSI měli vracet takové chladiče, které už začaly mít horší výkon a jinak by je měli spíše jen sledovat. Nárok na RMA mají také pouze ti zákazníci, jejichž chladiče patří do jisté série, což lze zjistit dle jejich čísla. Až po jeho ověření nás pak stránky pustí dále a nabídnou další možnosti, jak postupovat.

Uvidíme tak, jestli se nám podobné případy nezačnou množit, neboť jak uvádí Wallossek, jde o radiátory, které si firmy porůznu nakupují pro své AiO chladiče, čili takové nekvalitní kusy se zřejmě budou využívat ve všemožných modelech celé řady firem.