Epic nabízí zdarma hru Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

Hra vyšla už 12. července 2018 coby první tahová 4X strategie odehrávající se ve světě Warhammeru 40,000. Pokud nevíte, co si představit pod označením 4X strategie, jde o "eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate", tedy že základní koncept hry bude založený na počátečním průzkumu (eXplore), pak na rozšíření svého dosahu/vlivu (eXpand), následovně využitím/vytěžením všeho možného (eXploit) a s konečnou fází v podobě zničení nepřátel (eXterminate). Typickým příkladem těchto her je velmi dobře známá herní série Civilizace.

Pokud Vám třeba svět Warhammeru 40,000 nic moc neříká, ale baví Vás tahové strategie, kde je velký důraz na akci, je velká šance, že by Vás mohl Gladius - Relics of War zaujmout, protože v této hře jde primárně o vedení boje. V základní verzi hry (která je zdarma) jsou k dispozici 4 frakce, za které můžete hrát: Orks, Necrons, Space Marines, Astra Militarum. Pokud by Vás hra ale bavila a chtěli byste si rozšířit svůj herní zážitek, můžete si v placených DLC mimo jiné přikoupit 5 dalších frakcí: Adeptus Mechanicus, Chaos Space Marines, Craftworld Aeldari, T'au, Tyranids.