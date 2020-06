Epic nabízí zdarma "slíbený" Ark: Survival Evolved

Nyní už ale Epic Games Store nabízí titul Ark: Survival Evolved, který slibovala fotografie z prezentace , kterou jsme správě neměli vidět, takže do oné "roadmap" se ve skutečnosti jen vměstnala hra Overcooked! a nabídka hry Ark: Survival Evolved byla odložena o týden. K dispozici bude až do 18. června, a to společně s titulem SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION.

Poté už Epic Games Store najede opět do starých kolejí, což znamená, že bude zdarma nabízet menší či méně známé hry, které bude ohlašovat už dopředu, čili nepůjde o překvapení. Ostatně to se nekonalo ani v posledních týdnech, ale z poněkud jiného důvodu. Od příštího čtvrtka tak přijde čas na tituly Pathway a The Escapists 2.

Ark: Survival Evolved je hra, v níž jde (nepřekvapivě) o přežití (ochočování dinosaurů, stavění, boj, atp.), a to v prostředí pro jednoho i více hráčů. Budeme vrhnuti na pobřeží záhadného ostrova, kde se musíme postarat sami o sebe v prostředí, v němž pobíhají prehistorická zvířata. Tato hra je přitom nyní pouhé tři roky stará a dalo by se říci, že je v nejlepším "věku". V roce 2017 totiž získala velice smíšená hodnocení, která byla ovlivněna především všemožnými chybami a problémy, ale to už je minulost a nyní si ji můžeme plně užít a nečekat na opravy zásadních chyb. Vývojáři ze Studio Wildcard ji navíc dále podporují, ostatně letos v únoru vydali novou expanzi.

