Epic nyní zdarma nabízí Borderlands: The Handsome Collection

Borderlands: The Handsome Collection následuje po Civilizaci 6, kterou Epic Games Store nabízel do včerejšího odpoledne, a za týden už tak bude čas na titul Ark Survival Evolved. Měla to tak být celá šňůra příjemných překvapení, kterou nám ale zhatil následující uniklý snímek z prezentace firmy Epic Games.

Jak už název říká, Borderlands: The Handsome Collection není jedna hra. Tento titul čítá jednak Borderlands: The Pre-Sequel a pak Borderlands 2, a to včetně veškerého bonusového obsahu, který se pro ně objevil na trhu do samotného závěru roku 2017. Obyčejně se pak Borderlands: The Handsome Collection prodává za plných 60 dolarů či eur, takže jde po Grand Theft Auto V a Civilizaci VI o další velkorysou nabídku od Epic Games Store.

A jako starší hry mají Borderlands: The Pre-Sequel a Borderlands 2 i vcelku mírné nároky na PC hardware. V každém případě budeme tedy potřebovat 50 GB volného místa a 64bitový systém Windows 7 či novější. Minimální konfigurace ale čítá 2,93GHz Core i3 530 / 2,6GHz Phenom 9950, 4 GB RAM a kartu úrovně GeForce GTX 660 / Radeon HD 6970. Doporučeně to pak je 3,1GHz Core i3 2105 / 3,6GHz FX 4100 a GeForce GTX 760 / Radeon HD 7850 a opět 4 GB RAM.

