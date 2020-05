Epic útočí, zdarma má být Civilizace 6 a dokonce prý i Zaklínač 3

Nejdříve se objevila fáma, že jako bezprostředně další překvapení nám Epic Games nabídnou zdarma titul The Witcher 3: Wild Hunt, což by ostatně ani nebylo tak nemožné i vzhledem k aktuální nabídce. Stále totiž probíhá výprodej , v jehož rámci máme možnost si předem vyzvednout kupón se slevou 10 dolarů či eur a ten použít na nákup her za cenu od 15 dolarů či eur. A právě mezi ty spadá s aktuální 70% slevou i The Witcher 3, takže nyní je tato hra k dispozici u nás za 5 eur. Takže kdo nechce čekat na to, zda Epic nakonec Zaklínače nabídne zcela zdarma, má možnost si jej za hubičku pořídit už nyní.