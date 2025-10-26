Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Ostatní

EU chce omezit sociální sítě a AI mladistvým do 16 let

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Další oblastí, kde by mohly být některé prvky sociálních sítí nebo AI zakázány mladistvým, by mohla být Evropská unie. Bude se totiž projednávat zákon, který by to měl zakázat lidem do 16 let.
Loni byl v Austrálii vydán zákaz používání sociálních sítí lidem mladším 16 let. Něco podobného se ale možná stane realitou i v Evropské unii. Sílí totiž obavy z vlivu sociálních sítí, ale i dalších online projevů, na mentální zdraví dětí a mladistvých. Poslanci totiž tlačí na Evropskou komisi, aby využila možností, které ji dává zákon Digital Services Act (DSA), pro větší dohled nad stránkami, které tomuto zákonu odporují, a aby to bylo častěji postihováno (pokutami i zabanováním). Především se ale sám chce soustředit na mladistvé a jejich přístup k online službám. Je zde tedy návrh zákona, který by mohl zakázat přístup mladistvých do 16 let na některé online služby, případně by to mohli mít povoleno výslovným souhlasem rodičů. Navíc ve věku pod 13 let by to už nemohl povolit ani ten rodič.
 
To by znamenalo např. verifikaci věku rodičem, takže např. pro sociální sítě, platformy pro sdílení videí (sem by mohl spadnout i YouTube) a AI společníky. Dalším krokem by byl ban doporučujících algoritmů, které podněcují pozornost, zaujetí nebo závislost při interakci s dítětem. Tyto algoritmy by ani obecně nesměly vytvářet profily dětí, zabanovány by byly i hazardní prvky (loot-boxy), zakázán by byl také kidfluencing (děti v roli influencerů). V neposlední řadě by dle poslanců bylo dobré vyřešit problematiku populárních aplikací pro vytváření nahých snímků jiných lidí bez jejich souhlasu pomocí AI. Bojovat by se mělo také proti manipulativním chatbotům. Parlament chce tyto návrhy a doporučení na další kroky projednat na dalším jednání mezi 24. až 27. listopadem letošního roku.
 

