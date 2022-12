EU chce po USB-C přinést i povinně vyměnitelné baterie pro telefony

I když se na EU a její orgány obvykle nadává horem dolem, přesto se najdou zákony, které asi většina lidí uvítala. Jednotný nabíjecí konektor USB-C pro mobilní zařízení vadí asi málokomu, spousta lidí uvítala i to, že Apple bude muset do svého ekosystému pustit alternativní obchody s aplikacemi , byť to může nést i negativní dopady (nižší bezpečnost, možná i vyšší ceny). Další z problematiky, do které se Evropský parlament a Evropská rada míchají, je návrh zákona týkající se baterií, a u tohoto se dá opět předpokládat, že spousta lidí bude spíše pro než proti.

Pro nás to znamená především to, že bude-li schválen, smartphony a mnohá jiná mobilní zařízení budou muset mít povinně vyměnitelné baterie tak, jak tomu bylo kdysi před lety. Otázkou je, co to bude znamenat např. pro voděodolnost (příp. vodotěsnost) telefonů a jakou budou mít v tomto výjimku. Pokud zde opravdu bude výjimka pro vodotěsná zařízení, jsou zde dvě cesty. Zařízení přejdou na vyměnitelné baterie, ale s možností toho, že jejich odolnost bude nižší (a patrně se to adekvátně projeví na "hvězdičkách" v záručních podmínkách), nebo naopak přitvrdí na odolnosti a baterie vyměnitelné nebudou stejně jako dnes. Tento požadavek musí výrobci splnit do 3,5 roku po nabytí platnosti zákona (pokud bude odsouhlasen).

Návrh zákona se ale zdaleka netýká jen baterií pro telefony. Zahrnuje také baterie pro startování vozidel, trakční baterie pro vše od koloběžek a elektrokol až po elektromobily, týkat se bude i průmyslových baterií. Všechny akumulátory budou muset mít informační štítek s QR kódem o emisní stopě, kapacitě, očekávané životnosti, chemickém složení, a ty s více než 2 kWh budou muset mít i "digitální pas", který bude přidávat další informace o modelu akumulátoru a specifických informacích o použití.

Ani zde to nekončí a např. akumulátory pro lehčí elektrická vozidla (od koloběžek po auta) budou muset vykazovat minimálně výkup 51 % vysloužilých baterií do roku 2028 a 61 % do roku 2031. V případě baterií z mobilních zařízení je cílem 45 % do příštího roku 2023, 63 % v roce 2027 a 73 % v roce 2030. Nové akumulátory také musí využívat recyklovaných materiálů. V případě kobaltu musí 16 % pocházet z recyklovaných baterií, u lithia a niklu je to po 6 % a v případě olova pak dokonce 85 %. Všechny typy baterií musí být vykupovány zpět bez poplatku. Do konce roku 2030 chce Evropská komise rovněž zvážit úplný zákaz nenabíjecích baterií.