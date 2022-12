Apple patrně v EU v iOSu dovolí instalaci aplikací z obchodů třetích stran

Společnost Apple se snaží balancovat mezi vlastními zájmy i požadavky jednotlivých zemí, což ale také znamená, že ne všude vede stejnou politiku, a to co někde nedovoluje, jinde kvůli místní legislativě trpí. Už mnohokrát to byly např. ústupky čínské vládě, nyní ustupuje Evropské unii. Její nový zákon Digital Markets Act totiž vyžaduje větší otevřenost v konkurenčním boji, což také znamená, že jediný obchod s aplikacemi App Store je problémem, který by firmu mohl stát až 10 % globálních příjmů. To by nebylo příjemné ani v případě zisků, ale jako příjmy, to už by byl opravdu hodně velký problém. Pro představu, firma měla v posledním čtvrtletí příjmy 90,1 mld. USD, což by znamenalo, že pokuta by mohla činit až 9 mld. USD. Čistý zisk firmy byl 20,7 mld. USD, ten by se pak po pokutě zcvrkl na 11,1 mld., což by byl pokles ne o 10 %, ale o téměř 45 %.



Není divu, že se firma podle zákulisních informací odhodlala zpřístupnit trh s obchody s aplikacemi i třetím stranám na půdě EU. I tak jí to bude ale stát nějaké ty peníze z chybějících provizí, protože aplikace prodávané přes jiná tržiště nebudou předmětem 15-30% provize pro Apple. V tomto případě ale půjde spíše o stovky milionů, v nejhorším případě o nižší jednotky miliard USD. Je jasné, že finanční důvody hrají velkou roli v tom, proč Apple nechtěl pustit alternativní obchody na svou půdu.

Dalším často zmiňovaným je bezpečnost, kdy si firma mohla dobře hlídat, kterou aplikaci pustí do svého ekosystému. Je pravdou, že bezpečnost iOSu a iPadOSu je na výrazně lepší úrovni než u Androidu, který má velký problém s bezpečností už i v rámci oficiálního obchodu, kde by mělo docházet ke kontrole aplikací, natož při nahrávání přes jiná tržiště a instalační balíčky.

Je tak dost pravděpodobné, že tvůrci malwaru budou mít mnohem větší zájem o jeho tvorbu pro platformu Applu. Jedním z důvodů je i to, že telefony Apple jsou obecně dražší a je zde větší pokušení získat z majitele zařízení od Applu více peněz než z toho s Androidem, kde je velký podíl low-endových přístrojů a tedy i méně majetných. Ti, kteří si budou chtít zachovat vysokou bezpečnost, by měli nadále používat jen oficiální obchod (a víme, že i když je to u Applu lepší než u Androidu, ani zde to není 100% zárukou bezpečnosti).