EVGA GeForce RTX 2060 KO svou cenou dorovnala Radeon RX 5600 XT

Každého pak ale asi napadne, že jestli se karty GeForce RTX 2060 obvykle prodávají za 350 dolarů, pak kde je ten háček? Však krom společnosti EVGA neznáme dosud žádnou jinou, která by na svou RTX 2060 nalepila cenovku 300, nebo dokonce jen 280 dolarů. Je tak snad onen háček v osekaném hardwaru? Můžeme se o tom už přesvědčit

GeForce RTX 2060 dle referenční verze nabídne 1920 CUDA jader plus odpovídající počet TMU, ROP, RT a Tensor jader, dále takty 1365 až 1680 MHz a 6 GB GDDR6 s propustností 336 GB/s.

GeForce RTX 2060 KO a KO Ultra se od sebe dle očekávání liší pouze v taktech GPU a jinak mají obě 1920 CUDA jader a 6 GB paměti s 336 GB/s. Základní verze pak dosáhne taktu až 1680 MHz, takže má referenční specifikace Ultra nabídne až 1755 MHz. Čili jde prostě a jednoduše o klasické RTX 2060, jednu základní a jednu přetaktovanou verzi, tudíž háček by tu neměl být žádný.

Pro obě karty aktuálně platí sleva 20 dolarů, ale i tak jde přinejmenším o 50 dolarů rozdílu oproti jiným modelům. Znamená to tak, že ostatní výrobci by snad už brzy měli na takovou nabídku reagovat, ale zatím se nic neděje. Ceny těch nejlevnějších RTX 2060 se už od podzimu drží víceméně na stejné hladině a že by se některá byť jen přiblížila 7000 Kč, jak slibuje GeForce RTX 2060 KO, to zatím ani v nejmenším.

