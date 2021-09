EVGA: karty RTX 3090 zabilo chabé pájení, ne hra od Amazonu

V červenci jsme se dozvěděli, že zvláště majitelé karet GeForce RTX 3090 by ve vlastním zájmu neměli zkoušet hrát hru New World od Amazonu, který později reagoval tím, že do hry přidal omezovač snímkovací frekvence v hlavním menu . Bylo zřejmé, že je něco špatně, ale aby sama hra dokázala svévolně ničit zdravý hardware, to by přece jen bylo velice podivné. Nyní se ale dozvídáme, že onen hardware tak úplně zdravý nebyl.

Společnost EVGA nahradila nešťastníkům jejich mrtvé karty GeForce RTX 3090, které si od nich vyžádala, aby mohla zjistit, co se vůbec přihodilo. Nyní své závěry zveřejnila prostřednictvím serveru PCWorld a my se dozvídáme, že pravdu nakonec odhalilo zkoumání pomocí rentgenu.

Dříve se spekulovalo o tom, že za selhání může ovladač otáček ventilátorů karet, jak lidé hlásili na základě údajů z HWiNFO nebo GPU-Z. EVGA k tomu ale sdělila, že tyto údaje mohly být velice snadno ovlivněny méně kvalitním signálem na sběrnici I2C, kvůli němuž mohl software udávat, že ovládání ventilátorů nefungovalo správně, přičemž dle výrobce jeho software Precision X1 fungoval správně. Nicméně EVGA přišla s aktualizací, která má zajistit, aby i software třetích stran udával správné hodnoty.

Ovšem po prozkoumání celkem 24 karet, které v zátěži selhaly, se ukázalo, že jde prostě o problém nekvalitní výroby a konkrétně pájení. Jednalo se zvláště o špatně připájené MOSFETy, kvůli čemuž tak karty jednoduše nevydržely zvýšenou (proudovou) zátěž. Dle EVGA jde přitom o problém týkající se jen malého počtu karet a blíže se dozvíme jen to, že jde o necelé jedno procento všech RTX 3090, které dodala na trh. Je tak zřejmé, že mezi zákazníky se nachází další kusy, které jen čekají na to, až budou zatíženy tak moc, že to jejich obvody nevydrží a zákazníci mohou jen doufat, že se to stane ještě v době záruky.

