Amazon rozdává zdarma Battlefield 1 i V, co je nového s New World?

Obě věci budou mít samozřejmě těžko něco společného, kdyby snad někdo chtěl spekulovat o tom, že jde o manévr Amazonu určený k tomu, aby se mluvilo o něčem jiném. Jde o spolupráci s platformou Origin PC, a tedy i s Electronic Arts, která musela být připravována už dopředu.

Amazon Games tak dávají k dispozici nejdříve Battlefield 1, a to s okamžitou platností až do 4. srpna. Od 2 srpna pak bude zdarma nabízen Battlefield V, ovšem jako obvykle platí, že nabízející za to přece jen něco bude chtít. Amazonu jde o rozšíření řad uživatelů služby Amazon Prime, přičemž my máme možnost si vytvořit účet s nabídkou 30denního provozu služby zdarma, což nám dá i možnost přidat si do účtu Origin PC i obě hry zdarma. A ty nám již zůstanou, takže nyní se stačí zaregistrovat na Amazon Prime , nebo samozřejmě jen přihlásit, pokud už účet máte. A nezapomeňte, že účet musíte sami zrušit, pokud příští měsíc už nechcete platit.

A co New World ? O tuto hru je vcelku slušný zájem vzhledem k tomu, že už uzavřenou betu v posledních dnech hrálo na 190 tisíc lidí, což je množství srovnatelné s Apex Legends. Tato hra ale včera zaujala něčím jiným a sice svým údajně destruktivním působením na karty GeForce RTX 3090. Těžko říci, kde je vina, ovšem RTX 3090 + New World je aktuálně skutečně nevhodná kombinace a majitelé těchto karet by měli být velice obezřetní a pokud si New World budou chtít zahrát, pak raději s předem výrazně omezeným limitem spotřeby karty. Vypadá to totiž na přílišnou zátěž, kterou karty nezvládají.

Vývojáři také již reagovali na množící se zprávy o mrtvých kartách RTX 3909 a uvádějí, že jejich hra k nim přistupuje zcela standardně přes DirectX a že sami žádné podobné problémy nezaznamenali. Společnost EVGA ale dle PCWorldu potvrdila, že tento problém existuje a také uvedla, že se tím zabývá také NVIDIA.

Nicméně přesto přichází pro New World nový patch, který má za úkol shora omezit snímkovací frekvenci v menu, což značí, že tvůrci si přece jen uvědomují, co by mohlo způsobovat problémy. Na druhou stranu se nedá tvrdit, že by shora odemknuté FPS měly být přijatelnou příčinou pro to, aby karty odcházely do křemíkového nebe.



