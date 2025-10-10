Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Procesory

Evropský SiPearl uvádí procesor Athena1 s až 80 jádry se zaměřením na bezpečnost

Včera, Milan Šurkala, aktualita
I v Evropě jsou společnosti vyvíjející procesory. Jednou z nich je SiPearl, která po modelu Rhea1 uvádí nový procesor Atheny1. Ten může mít až 80 CPU jader.
Před pěti lety byla oznámena evropská CPU SiPearl Rhea, přičemž nyní tu máme další oznámení, a to ohledně nových procesorů SiPearl Athena1. Tyto v Evropě vyvíjené procesory bude nicméně vyrábět TSMC, přičemž pouzdření bude nejprve probíhat na Tchaj-wanu. Později by se ale tento proces měl přesunout do Evropy, což má zajistit vyšší soběstačnost (nicméně kritická výroba čipů bude stále u TSMC). Sférami nasazení pro tyto procesory by měla být bezpečná komunikace, kryptografie a šifrování, zpracování zpravodajských informací, taktické sítě, detekce nebo lokální zpracování dat ve vozidlech. Nemíří tedy na spotřebitelskou sféru, ale spíše do různých vládních, obranných, ale i komerčních civilních nasazení v průmyslu.
 
 
Vysoká bezpečnost a integrita dat mají být primárními výhodami nových procesorů. Založené jsou na jádrech ARM Neoverse V1, přičemž k dispozici budou s 16, 32, 48, 64 nebo 80 jádry. Přesné specifikace ale zatím nebyly zveřejněny, takže další údaje můžeme leda tak odhadovat. Společnost totiž představila nové čipy opravdu hodně s předstihem. Komerční uvedení se plánuje až na druhou polovinu roku 2027, tedy za dlouhé dva roky (pokud se vůbec uvedou).
 

