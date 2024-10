Externí SSD ProGrade Digital PG10 přináší až 8TB kapacitu a rychlost 2500 MB/s

Na trhu s externími SSD máme nového hráče, který to vzal z high-endového konce. Jde o společnost ProGrade Digital, který představil nový model PG10. Toto externí SSD totiž nabídne hned několik nadprůměrných vlastností, a to vysoké přenosové rychlosti i vysoké kapacity. Je vybaveno rozhraním USB-C podporujícím USB3, USB4 i Thunderbolt 3 i 4 a výrobce mluví o maximálních přenosových rychlostech 2500 MB/s pro čtení i zápis. V případě trvalého zápisu jde o 1500 MB/s v případě menší 2TB varianty a 2000 MB/s u verzí s kapacitou 4 TB a 8 TB. Vidíme tedy i to, že jsou k dispozici velmi vysoké kapacity, které se hodí zejména těm, kteří pracují s velkým množstvím dat, jako jsou fotografie v RAWu nebo video.



LED informuje o tom, zda SSD dostává požadované množství energie. Vysoký výkon si totiž žádá i odpovídající přísun a PG10 má běžet s nemalými 15 W. SSD je kompatibilní s nástrojem Refresh Pro pro optimalizaci výkonu a monitorování stavu, plnou funkčnost ale nabídne jen na operačním systému Microsoft Windows. PG10 může pracovat při teplotách od -10 °C do +35 °C, skladovat lze pak mezi -25 °C do +60 °C. Rozměry jsou 145,25×65×21,05 mm, pouzdro má pak rozměry 179,83×111,67×38,1 mm. Pokud jde o ceny, 2TB verze vyjde na 399,99 USD, 4TB varianta je za 799,99 USD, 8TB verze pro Windows i pro Mac jsou pak za 1399,99 USD. Záruka je 3letá.