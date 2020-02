Facebook chce monetizovat WhatsApp pomocí platebního systému

Způsobů monetizace (zpoplatnění) služeb je mnoho a u těch, které jsou "zadarmo", to jsou nejčastěji reklamy. Komunikátor WhatsApp od Facebooku na to chce ale jít jinak. Už v roce 2018 se v Indii zkoušel platební systém v rámci aplikace a nyní to vypadá, že by brzy mohlo dojít k k ostrému nasazení. Komunikátor se totiž dá snadno použít k zasílání plateb mezi uživateli i v rámci komerčního nasazení mezi zákazníkem a obchodníkem. Obrovské množství maličkých provizí pak může společnosti přinést nemalé příjmy. A právě Indie by měla být jednou z prvních zemí, kde by systém mohl být nasazen pro komerční použití. Využívá zdejšího Unified Payments Interface (UPI) od National Payments Corporation of India a i v jiných zemích by systémy Facebooku mohly využívat již existující infrastruktury.

Zatím je nový systém v pilotním režimu a pokud zde bude(pokud se tak bude systém jmenovat) schválen, může oslovit až 400 milionů lidí, což je hodně vysoké číslo. Facebook tak hovoří o tom, že by WhatsApp Pay mohl v prvních zemích běžet už během šesti měsíců a předpokládá se podobná platební služba i v rámci Messengeru. Ostatně o platebních systémech v podání Facebooku se mluví už hodně dlouho. Připravuje kryptoměnu Libra, která vypadá, že nikdy pořádně nespatří světlo světa, také se hovořilo o digitální měně GlobalCoin právě v rámci aplikací Facebooku. Což ve výsledku nemusí být žádná nová měna, ale právě tento nový platební systém.