Factorial už dodává Mercedesu B-vzorky solid-state baterií s hustotou 391 Wh/kg

Factorial Energy (o té jsme mluvili už v solid-state akumulátory a její novinka byla schopna za méně než rok přejít z fáze A-vzorků na B-vzorky. Společnost spolupracuje např. s automobilkou Mercedes-Benz, které už v minulosti dodala přes 1000 akumulátorů s kapacitou 100+ Ah. Lithiové akumulátory by v budoucnu mohly být častěji ve formě solid-state, tedy s pevným elektrolytem, což by mělo zajistit obecně vyšší odolnost vůči požárům, i když máme i velmi bezpečné lithiové akumulátory s tekutým elektrolytem a další takové jsou ve vývoji. Společnost(o té jsme mluvili už v roce 2021 ) je jednou z firem, která vyvíjía její novinka byla schopna za méně než rok přejít z fáze A-vzorků na B-vzorky. Společnost spolupracuje např. s automobilkou Mercedes-Benz, které už v minulosti dodala přes 1000 akumulátorů s kapacitou 100+ Ah.

V případě B-vzorků to jsou akumulátory s kapacitou 106 Ah, které se opětovně dodávají pro otestování společnosti Mercedes-Benz (firma nicméně spolupracuje i s koncerny Stellantis a Hyundai-Kia). Ty zde budou zkompletovány do bateriových modulů a otestovány. Články samotné jsou založeny na platformě FEST (Factorial Electrolyte System Technology) s anodou z kovového lithia a dozvídáme se také jejich energetickou hustotu. Ta činí velmi vysokých 391 Wh/kg. V případě takového 100kWh akumulátoru by to tak znamenalo 258 kg v článcích, což začíná být už dost zajímavá hodnota. Proti dnešním akumulátorům v Mercedesech by to tak mohlo ušetřit i přes 150 kg hmotnosti, ne-li více. Výhodou článků by mělo být to, že se k jejich výrobě dá využít stávající technologie výroby lithiových článků, která musí projít jen mírnými úpravami.