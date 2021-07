Factorial Energy otestoval své solid-state články: uchovaly si 97,3% kapacity

Akumulátory s pevným elektrolytem (solid-state) jsou dlouho očekávaným řešením pro budoucnost. Prozatím existují především ve stádiu prototypů a malých baterií kvůli různým problémům, které je třeba dořešit. Společnost Factorial Energy je jednou z mnoha, která se snaží přijít s nějakou formou solid-state článků. Společnost v dubnu oznámila, že má 40Ah články typu solid-state.

Nyní zveřejnila i výsledky testů, nicméně zatím neznáme příliš mnoho detailů. Víme to, že testy byly provedeny při teplotě 25 °C a akumulátory si udržely 97,3 % kapacity po 675 nabitích, což je solidní životnost. Pokud si to převedeme např. na elektromobil s dojezdem 500 km, tak by po 675 nabitích měl dojezd stále přes 486 km (tedy po ujetí 333 tisíc km). Bohužel nevíme, jak se tyto akumulátory chovají např. v zimě, což je pro mnohé články velký problém. Také nevíme, jak moc daleko od komerčního nasazení vlastně jsou, ale dá se předpokládat, že to ještě několik let potrvá.

Připomeňme, že mnoho automobilek vidí nasazení solid-state článků v prvních pilotních projektech kolem roku 2025 a nasazení do masové výroby až koncem tohoto desetiletí. Jednou z mála výjimek, které hovoří o mnohem dřívějším datu, je čínské NIO, které chce začít prodávat sedan ET7 se solid-state akumulátorem už koncem roku 2022. NIO navíc patří k firmám, které nejsou pochybným startupem, který jen slibuje produkty, jež nikdy nespatřily (a mnohdy ani nespatří) světlo světa. NIO už několik let svá auta prodává a vstupuje už také na norský a velmi brzy i německý trh. Zde tedy plány mají podstatně větší pravděpodobnost uskutečnění než u mnoha jiných firem, byť i tak bych byl překvapen, kdyby se to opravdu stihlo v termínu.

Ještě podotkněme, že s Factorial Energy spolupracuje např. Mark Fields (bývalý CEO a prezident Fordu), Joe Taylor (bývalý ředitel a CEO Panasonic North America) nebo Dieter Zetsche (bývalý ředitel Daimleru).

