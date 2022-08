Finanční výsledky Nvidie: propad divize Gaming má ještě pokračovat

Nvidia se svezla na vlně kryptoměn, toto však netrvalo věčně a nyní vidíme výsledky, které ukazují obrácení trendu. Ostatně před dvěma týdny už 6,7 mld. USD (Q2/FY23), což je sekvenčně proti minulému čtvrtletí (Q1/FY23) propad o nemalých 19 %. Když ale říkáme A, musíme říci i B, a meziročně (proti Q2/FY22) to už tak špatně nevypadá, protože firma vzrostla o 3 %. Zatímco však dosud měla Nvidia hrubou marži okolo 65 %, za poslední čtvrtletí se jí výrazně snížila na 43,5 %.

se svezla na vlně kryptoměn, toto však netrvalo věčně a nyní vidíme výsledky, které ukazují obrácení trendu. Ostatně před dvěma týdny už Nvidia varovala investory , že čísla zdaleka nebudou tak růžová, jak se původně očekávalo a jen odhady příjmů byly sníženy o 17 %, což je hodně výrazná změna. Celá firma měla příjmy ve výši(Q2/FY23), což je sekvenčně proti minulému čtvrtletí (Q1/FY23) propad o nemalých 19 %. Když ale říkáme A, musíme říci i B, a meziročně (proti Q2/FY22) to už tak špatně nevypadá, protože firma vzrostla o 3 %. Zatímco však dosud měla Nvidia hrubou marži okolo 65 %, za poslední čtvrtletí se jí výrazně snížila na 43,5 %.

Moc veselé to není ani dál, když se dostáváme blíže k čistému zisku. Ten provozní klesl sekvenčně o 73 %, meziročně o 80 %. Čistý zisk pak byl 656 mil. USD, což je pokles o 59 % sekvenčně a o 72 % meziročně (tehdy byl 2,37 mld. USD). Tato čísla platí pro metriku GAAP (non-GAAP ukazuje čistý zisk 1,29 mld. USD a "jen" 51% meziroční propad). Pojďme ale od tolika čísel trochu více k tomu, co se vlastně firmě podařilo a co ne.

Velmi dobře si vedla divize Data Center (3,81 mld. USD, +1%/+61%), kde Nvidia představila čipy Grace pro systémy HGX, objevila se také architektura QODA (Quantum Optimized Device Architecture) např. pro výpočty AI, HPC, medicínské nebo finanční aplikace. Máme zde také aktualizaci frameworku NeMo, rozšíření cloudové služby Fleet Command a další.

Mnohem méně veselé to bylo u divize Gaming (2,04 mld. USD, -44%/-33%). Zde se nadále projevuje ochladnutí po kryptoměnové horečce, ale také to, že se už brzy představí nové GeForce RTX 4000. Stávající karty jsou pak i kvůli přehlcení trhu s bazarovými kartami jen těžko prodejné, a to i přesto, že jejich cena se už mnohdy pohybuje i pod MSRP. Z úspěchů divize tak zmiňuje např. dalších 30 nových her s podporou ray-tracingu (např. A Plague Tale: Requiem, Evil Dead: The Game, F1 22), což dostává jejich počet na více než 280. GeForce Now nyní obsahuje dalších 80 her (např. Genshin Impact, Evil Dead the Game, Mass Effect Legendary Edition, Loopmancer with RTX) a je jich už přes 1350. Počet notebooků s GeForce RTX a Nvidia Studio se dostal přes 180. Nvidia předpokládá, že divize se bude dále propadat i v příštím čtvrtletí.



Professional Visualization (496 mil. USD, -20%/-4%) také moc radosti nepřinesla. Nvidia nicméně oznámila partnerství se Siemensem pro tvorbu průmyslového metaverse, představila Omniverse Avatar Cloud Engine a další novinky. Naopak větší radost dělá Automotive (220 mil. USD, +59%/+45%), která je sice malou divizí, ale hodně roste a Nvidia věří, že v budoucnu bude jednou z těch, které budou čtvrtletně přinášet miliardy. Platformu Drive Orin nyní používá NIO, Li Auto, JIDU, Human Horizons nebo Pony.ai. Celá společnost jako taková ale pro příští čtvrtletí předpokládá další sekvenční propad na 5,9 mld. USD, přičemž pokles má pramenit zejména z divize Gaming a Professional Visualization.