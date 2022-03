Firmám Samsung, Micron a SK hynix nebylo prokázáno ovlivňování cen pamětí

Samsung, Micron a SK hynix aktuálně ovládají trh s paměťmi DRAM, na němž pouze necelých 6 procent patří jiným firmám jako Nanya či Winbond. Není ani divu, že se průběžně objevují obvinění z toho, že tyto tři firmy tvoří kartel a dohromady se snaží ku vlastnímu prospěchu ovlivňovat ceny pamětí na trhu namísto toho, aby opravdu soupeřily.

Právě to bylo předmětem případu, který se projednával v USA. Žalující strana zastupovaná Hegensem Bergmanem tak tvrdila, že dané tři firmy v rozporu se Shermanovým zákonem ovlivňovala ceny pamětí DRAM a poukazovala na to, jak Samsung, Micron a SK hynix od roku 2016 velice podobným způsobem omezovaly výrobu. Nicméně takové obvinění samozřejmě musí být podpořeno důkazy a právě pro jejich nedostatek je US Court of Appeals of the Ninth Circuit smetl ze stolu.

Je zřejmé, že tito tři výrobci se skutečně mohli domluvit na koordinovaném postupu, který měl zabránit dalšímu poklesu cen pamětí DRAM. Ostatně právě během roku 2016 se jejich cena dostávala na tehdejší minimum a poté začala opět stoupat. Zřejmé je ale i to, že dané firmy prostě mohly jen využít stejnou strategii a neinvestovat do výroby produktů, jichž je na trhu nadbytek a právě proto jsou zapotřebí nezvratné důkazy, že tak činily koordinovaně v rámci kartelu.

Soud tak uvedl, že jednání žalovaných firem mohlo být zcela zákonné v rámci reakcí na vývoj na volném trhu, které pochopitelně mohly být velice podobné, aniž by firmy byly předem domluveny. Nyní to tak znamená, že Samsung, Micron a SK hynix tentokrát v USA unikly trestu USD. Hagens Berman přitom výrobce pamětí žaloval dříve již dvakrát, a to v roce 2002 a 2018, přičemž nyní šlo o případ otevřený v roce 2021. Uspět se mu povedlo jen v prvním případě, kdy bylo později v roce 2006 zaplaceno v rámci vyrovnání 345 mil. dolarů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: