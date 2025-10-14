Aktuality  |  Články  |  Recenze
Tesla

FSD Tesly vyšetřováno za 58 přestupků včetně jízdy na červenou a v protisměru

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Full Self-Driving ve vozech Tesla je sice hodně schopným systémem, stále se mu ale nevyhýbají i hodně školácké chyby. NHTSA ho vyšetřuje kvůli 58 různým problémům.
Autonomní vozy sice už existují, stále jde ale o technologii, která nefunguje vždy a všude. FSD (Full Self-Driving) od Tesly navzdory svému názvu rozhodně není plně autonomním vozem. Na škále úrovní autonomie SAE je na té druhé, přičemž maximem je 5. Jde tedy stále jen o jízdního asistenta, kdy řidič musí neustále dohlížet na to, co vůz dělá. A to někteří řidiči nedělají, z čehož pramení i nemálo situací, kdy vůz bez korekce ze strany řidiče pokračuje v manévru, který by dělat neměl (to je chyba na straně Tesly) a který by měl být vyřešen dohlížejícím řidičem (a to je chyba na straně řidiče). Americká NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) nyní vyšetřuje automobilku kvůli 58 nahlášeným situacím a týká se tak 2,9 milionu aut s tímto systémem.
 
Zde připomeňme, že Tesla má zaplatit přes 240 mil USD jako trestní postih a odškodnění v jednom z případů úmrtí způsobených autopilotem (vina řidiče byla stanovena na 67 %, ten ale ke svému štěstí nebyl žalován, takže 33 % připadlo na vinu Tesly v oblasti odškodnění, nicméně ohledně trestního postihu to šlo celé na konto Tesly). 
 
Výše zmíněné vyšetřování 58 případů se ale týká situací, kdy Tesly jely např. na červenou, přičemž se jedná primárně o jednu záhadnou křižovatku v Marylandu, kde se tento incident opakovaně projevuje. Také bylo zaznamenáno několik případů, kdy si to Tesla po odbočení zamířila do protisměru. Některé z těchto případů skončily i nehodami a zraněními. FSD se často vytýká to, že jde o čistě kamerový systém, nicméně tohle jsou zrovna situace, kde by se např. lidar nějak zásadně asi neprojevil. Také se objevují případy toho, že funkce Summon, kdy má vůz autonomně přijet z místa zaparkování, končí škrábanci a různými ťukanci. 
 
Zdroj: bbc.com, techxplore.com, ilustrační foto (autor: Leo Nguyen / CC BY-SA, přes Wikimedia Commons)

