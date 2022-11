Panika po záměru Binance koupit FTX zachvátila svět kryptoměn, BTC o 20 % dole

Zatímco hodnoty kryptoměn, jako je např. Bitcoin, v posledních dvou týdnech po delším období stagnace začaly postupně růst, nyní je tomu konec. V úterý se totiž objevila informace, že společnost Binance chce koupit firmu FTX, která je třetí největší platformou pro obchodování s kryptoměnami (Binance je jedním z investorů do FTX), přičemž to přililo do ohně dalším spekulacím o problémech firmy. Informace se objevila na Twitteru Sama Bankman-Frieda (CEO FTX), kterou následně potvrdil CEO Binance, Changpeng Zhao. Ani jeden z těchto tweetů už není dostupný.

Tomu nicméně několik dní předtím předcházela zpráva na Twitteru, ve které Zhao řekl, že Binance prodá všechny své zbývající tokeny FTT (FTX Token). Binance mělo v FTT a BUSD zhruba 2,1 mld. USD. Za první týden listopadu tak lidé z platformy (a dceřiné společnosti Alameda) různými způsoby vybrali prostředky za zhruba 1,1 mld. USD a kvůli "runu na banku" bylo FTX nuceno v úterý přistoupit k pozastavení výběrů. To vyvolalo další paniku mezi lidmi, a když se to spojilo s informací o tom, že má FTX přejít pod Binance, obava o vážnou neschopnost FTX splnit své závazky ještě více zesílila. Pak už bylo jen otázkou, zda to člověk bude brát jako další potvrzení závažnosti problémů FTX nebo jako to, že je zde alespoň nějaké záchranné lano.



Jenže aby toho nebylo málo, objevila se zde otázka, zda Binance bude opravdu chtít pokračovat v záměru koupit firmu v tak špatném stavu a problémy. Zhao totiž dnes řekl, že nákup FTX není pevně rozhodnut a vlastně si ani nemyslí, že by to byl pro Binance dobrý nákup. Záchranné lano se tak trhá, potvrzení o vážnosti problémů FTX naopak zesiluje.

Když se toto vše sečte dohromady a máme tu na stole pravděpodobný pád jedné z největších kryptoměnových platforem na světě, což rozhodně není malý problém (zdaleka nejde o problémy nějakého méně významného kryptoměnového projektu), není divu, že se pokles hodnoty kryptoměn nastartovaný na začátku týdne v průběhu úterka a dneška dále prohloubil. Bitcoin tak za poslední 3 dny ztratil více než 20 % své hodnoty (v neděli okolo 21 tisíc USD, dnes je už hluboko pod 17 tisíc a propad jde tak rychle, že než jsem dopsal tuto aktualitu, už jsme musel vytvářet nový screenshot níže, neboť ten původní byl už o několik set dolarů mimo).

Pochopitelně klesají i ostatní. Ethereum jen dnes kleslo o 16 % (za tři dny o 26 %), DogeCoin také o 16 % (proti minulému týdnu dokonce o polovinu). Největší propady pochopitelně zaznamenaly kryptoměny, které jsou podporovány nebo spravovány firmou FTX nebo s ní spojenými společnostmi. Solana např. dnes spadla o 42-48 %, FTT (FTX Token) šel dolů o 60-69 %. Situace stahuje dolů i akcie dalších firem, které se nesoustředí výhradně na kryptoměny, ale kde jsou významnou částí jejich podnikání. Jde např. o platformu pro obchodování s akciemi, kryptoměnami a dalšími nástroji Robinhood, který dnes spadl o téměř 13 %.