G.Skill uvedl paměti DDR5-6000 s latencemi pouhých CL26

DDR5-6000 CL26 a stejné hodnoty nyní prezentuje také společnost G.Skill. Ta je uvede v rámci sérií Trident Z5 Royal Neo, Trident Z5 Neo RGB a Ripjaws M5 RGB Neo. V nabídce si najde to své snad každý, budou totiž k dispozici v duálních kitech s kapacitou 32 GB (2×16 GB) a 64 GB (2×32 GB). Přesné hodnoty časování činí CL26-36-36-96 pro 32GB i 64GB kit. Před pár týdny jsme mluvili o nových paměťových modulech společnosti Lexar, které přinesly kombinaci vysokých frekvencí a nízkých latencí, což není zrovna typická kombinace.

Kdo by chtěl jiné kapacity, bude mít také možnost. K dispozici budou jen trochu pomalejší DDR5-6000 CL28. Ty mají být k mání s kapacitami 48 GB (2×24 GB) a dokonce i 96 GB (2×48 GB). Také zde ale budou hodnoty velmi dobré, a to konkrétně CL28-36-36-96. Společnost prezentovala výkon a stabilitu pamětí v testu na základní desce Asus ROG Crosshair X870E Hero s procesorem AMD Ryzen 9 9900X. Všechny tyto paměti podporují přetaktovávací profily AMD EXPO (Extended Profile for Overclocking). Do prodeje zamíří ještě v průběhu ledna.