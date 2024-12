Lexar uvedl paměti Ares DDR5-6000 s velmi nízkými latencemi CL26

Jak rostou frekvence operačních pamětí, tak obvykle současně rostou i latence (ne samotnou časovou délkou, ale počtem cyklů, které jsou však díky vyšší frekvenci rychlejší). Žádoucí je pochopitelně mít frekvenci co nejvyšší a latence co nejkratší, ne vždy se ale povede mít oba parametry nadstandardně dobré. Společnosti Lexar se to povedlo u pamětí Ares DDR5-6000, které se s latencemi dostaly na CL26, což je při tomto taktu velmi pěkný výsledek. Postaveny jsou na paměťových čipech SK hynix A-die.



Přesněji jde o hodnoty CL26-36-36-68, což by mělo zajistit latence pod 55 nanosekund, a jde o moduly optimalizované pro platformu AMD. Splňují tedy standard AMD EXPO a k dispozici jsou v setu s kapacitou 32 GB (2×16 GB), o jiných kapacitách zatím nebyla řeč. Ke svému běhu vyžadují zvýšené napětí až na 1,45 V. Ve hrách by to vše mělo přinést o 1 % vyšší snímkovací frekvence proti DDR5-6000 CL30, což není nějaký zásadní rozdíl, ale každý střípek nahoru se počítá. V obecných úlohách by to dle výrobce mělo být až 10% navýšení výkonu.