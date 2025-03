Galax GeForce RTX 5090D HOF přetaktována na 3,43 GHz, napájí ji 2 kabely 12V-2x6

Nové grafické karty GeForce RTX 5090 už prošly několika pokusy o extrémní přetaktování. Např. Astral od Asusu byl nedávno popohnán až na 3,48 GHz . Karta(Hall of Fame) se sice až tak vysoko nedostala a nedrží už ani výkonnostní rekordy, přesto vykázala několik velmi zajímavých výsledků. Na této kartě je zajímavé to, že má 2 konektory 12V-2x6, které teoreticky dovolují kartě dodat až 1200 W. Celkem je zde 36 VRM fází, takže napájení by neměl být problém. Výkonnostní rekordy Galaxu ale trvaly jen chvíli, Team Korea je záhy překonal opět s kartou Astral RTX 5090 od Asusu.