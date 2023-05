Galax HOF Extreme PCIe 5.0 SSD s aktivním chlazením má v zátěži pod 50 °C

Toto SSD využívá řadič Phison PS5026-E26 (vyráběný 12nm technologií u TSMC) stejně jako nedávno představený Corsair MP700 , využívá rovněž 232vrstvých paměťových čipů 3D TLC od Micronu. I zde se setkáme s kapacitami 1 TB a 2 TB, teoretické rychlosti se ale o něco liší. 1TB varianta nabídne max. sekvenční čtení s 9500 MB/s a zápis s 8500 MB/s, náhodné přístupy jsou pak 1,3M IOPS u čtení a 1,1M IOPS u zápisu. V případě 2TB varianty stoupnou sekvenční přístupy na 10000 MB/s, resp. 9500 MB/s, zlepšení se dočkají i ty náhodné na 1,5M, resp. 1,25M IOPS. Zajímavá je cena, v Číně vyjde 2TB varianta na 2499 juanů, což by odpovídalo částce 7700 Kč (tolik to tady stát nebude, pokud by se sem vůbec dostal, to bych pak počítal spíše s částkou nejspíše přes 11 tisíc).