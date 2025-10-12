>
>
>
Galax uvádí jednoslotovou GeForce RTX 5060 Ti, napájí se 8pinem
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Galax je znám výrobou netradičních grafických karet. Má např. extrémní edice pro přetaktování, nicméně nyní jde o nezvykle kompaktní kartu. GeForce RTX 5060 Ti je v jednoslotovém provedení.
Reklama
Od společnosti Galax jsme se dočkali už mnoha zajímavých kreací. Je známá např. svými edicemi karet pro extrémní přetaktování, nicméně její nový počin míří někam docela jinam. Její nová GeForce RTX 5060 Ti 16 GB MAX se totiž zaměřila na kompaktní rozměry a to, aby se vešla i do SFF PC. Její rozměry jsou 280×126×20 mm, přičemž právě ta poslední míra je dnes hodně nezvyklá. Tato karta má totiž pouze jednoslotový chladič a s takto tenkými kartami se už v posledních letech moc často nesetkáváme. Chladič je totiž dmychadlový (blower), což je sice kompaktní a účinné, ale obvykle také docela hlučné řešení.
Máme zde výparníkovou komoru a toto vše by mělo být schopné uchladit 180 W, což je spotřeba karty. PCB karty je 8vrstvé a má 8+2fázové napájení. Mnohé potěší i to, že se nenapájí 16pinovým konektorem, ale klasickým 8pinem. Karta má standardních 4608 CUDA jader, Boost vrcholí hodnotou 2572 MHz a 16 GB VRAM běží na 28 Gbps se 128bitovým rozhraním. Vzadu jsou tři výstupy HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 2.1. Tato grafická karta by mohla být zajímavým řešením pro ty, kteří chtějí vytvořit výkonný stroj pro AI. Pokud použijí základní desky s velkým počtem PCIe slotů, dá se do jednoho PC nacpat velké množství karet, a poněvadž každá má 16 GB VRAM, může vzniknout stroj s docela velkou pamětí pro AI úlohy.
Zdroj: wccftech.com