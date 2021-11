GeForce NOW v některých hrách snížila cílovou snímkovací frekvenci i pod 50 FPS

NVIDIA GeForce NOW je přitom nově k dispozici i ve verzi RTX 3080 slibující výkon právě této karty, což znamená až 1440p při 120 FPS. Tato verze služby je tak nově tou nejlepší, jakou NVIDIA v rámci GeForce NOW nabízí a přijde nás na 99 eur za půl roku. To není vůbec špatné, tedy v případě, že má někdo k dispozici takovou internetovou konektivitu, která mu zajistí rychlé a bezlagové připojení k serveru NVIDIE.

Nám tu jde ale o zákazníky, kteří mají zaplacenou verzi Priority, čili prostě placenou verzi slibující "až 1080p při 60 FPS". Právě zde se NVIDIA rozhodla, že v případě některých her rovnou omezí snímkovací frekvenci, která tak slibovaných 60 FPS v praxi nikdy nedosáhne.

Na takový krok má jistě plné právo, ostatně v podmínkách není slíbeno, že půjde vždy právě o 60 FPS, ale nabízí se otázka, proč se k tomuto kroku přistoupilo právě v této době, kdy byla nově nabídnuta služba GeForce NOW RTX 3080 a proč bylo až nyní najednou zjištěno, že 60 FPS je v některých případech problémové nastavení?

NVIDIA sama vysvětluje , že vzhledem k jistým hardwarovým a softwarovým omezením "některé hry nefungovaly dobře", pokud měly běžet na cílových 60 FPS. A proto bylo zřízeno omezení, které je ovšem nazváno Optimal Playable Setting (OPS) a jde aktuálně o 45 až 55 FPS, přičemž samotný video stream dle NVIDIE vždy zůstává na 60 FPS.

S ohledem na následující seznam her s omezenými FPS by nás také zajímalo, které hry jsou mezi uživateli GeForce NOW nejpopulárnější a zda by se jejich seznam náhodou do velké míry nekryl s tím následujícím, ale to bohužel nevíme.

Nešťastné je ale v tomto případě přinejmenším načasování této změny, dle nějž by někdo mohl získat pocit, že NVIDIA se tím snaží zákazníky tlačit k předplacení dražší verze služby a zároveň tím může i získávat část potřebného výkonu. Ostatně pokud je známo, pak předplatitelé služby GFN RTX 3080 žádné podobné omezení strpět nemusí.



