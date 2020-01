GeForce RTX 2060 KO: odpověď na RX 5600 XT?

Grafické karty Radeon RX 5600 XT přichází jako konkurence především pro GeForce GTX 1660 Super a 1660 Ti, přičemž právě s 1660 Ti sdílí i oficiální cenu 279 USD. Výše v případě NVIDIE už stojí RTX 2060 za 349 USD a RTX 2060 Super za 399 USD, takže představení karty EVGA GeForce RTX 2060 KO s cenou 299 USD je velice překvapivé, zvláště když jde o model chystaný už na příští týden. O co tedy jde? Je to odpověď NVIDIE, nebo iniciativa samotné společnosti EVGA?

Bohužel nejsou zatím známy specifikace nové GeForce RTX 2060 KO. Můžeme zatím říci jen to, že tato nová karta je na pohled prakticky stejná jako GTX 1660 SUPER SC Ultra Black a že označení KO není žádná novinka a netyká se samotného grafického čipu. EVGA tak prostě značí některé své edice grafických karet, a to už velice dlouho, však můžeme vzpomenout třeba na GeForce 8800 GTX KO.

Nicméně to neznamená, že nejde o akci koordinovanou s NVIDIÍ ve snaze přinést celoplošně na trh levnější modely RTX 2060. A vzhledem k tomu, že označení KO patří pouze firmě EVGA, měly by být logicky použity běžné čipy GeForce RTX 2060 s výchozími specifikacemi, což by prostě znamenalo, že výsledné karty zlevňují na 299 USD.

Na druhou stranu je tu také GTX 1660 Ti s cenou 279 USD a lze si představit, že záujem o tuto kartu by vedle nové levnější RTX 2060 výrazně poklesl. Však RTX 2060 je o cca 15 % výkonnější, ale za cenu 299 USD by byla jen o 7 až 8 % dražší.

GeForce RTX 2060 KO zatím ukázala jen svůj 8pinový konektor přídavného napájení a výbavu rozhraní HDMI, DVI a DisplayPort, což je obvyklé pro modely s RTX 2060. Musíme si tak počkat, co NVIDIA s tímto segmentem provede či neprovede. Ostatně AMD se chlubilo, že jeho RX 5600 XT je o 15 % výkonnější než GTX 1660 Super OC a dokonce o 20 % výkonnější než referenční GTX 1660 Ti. Že by právě Ti šly z kola ven a nahradily je levnější RTX 2060?

