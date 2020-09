GeForce RTX 3000: oficiální české ceny vs. generace Turing

Po včerejší prezentaci karet GeForce Ampere by si model z generace Turing RTX koupil vskutku jen někdo, komu na penězích vůbec nezáleží. Zkrátka a dobře, aktuální RTX jsou za aktuální ceny zcela neprodejné. Pohotoví majitelé se už začali svých RTX 2000 zbavovat , neboť je zřejmé, že nyní je ještě šance za ně dostat relativně slušné peníze i v bazaru, ale tato šance se bude postupně snižovat, jak se zprávy o výkonu Ampere budou šířit, stejně jako zájem lidí prodávat své Turingy.

My nyní můžeme díky NVIDII získat představu o tom, kolik budou nové GeForce Ampere stát na našem trhu. GeForce RTX 3080 přijde na trh 17. září, GeForce RTX 3090 bude následovat 24. září a GeForce RTX 3070 bude možné zakoupit v říjnu, a to za ceny 19, 41 a 14 tisíc korun. Jaký je aktuální stav?

Pokud vytáhneme z účtu 14 tisíc korun, budou nám stačit akorát na zakoupení spíše levnější verze RTX 2070 Super, přičemž původní RTX 2070 se už spíše neprodávají, anebo oproti verzi Super nejsou výhodné, a to až na výjimky (MSI RTX 2070 Ventus GP). Za stejnou cenu tak přichází RTX 3070 s výkonem, který dle NVIDIE překoná i RTX 2080 Ti. Zde skutečně není co řešit, RTX 2070 za stávající ceny nemají žádný smysl. Novou RTX 3070 by ale mohly brzdit paměti, které jsou naopak pomalejší než RTX 2080 Ti, zatímco hrubý výkon v FP32 je naopak mnohem vyšší. Ale uvidíme z testů a výsledků přetaktování.

Za 19 tisíc korun si můžeme pořídit RTX 2080 Super, a to opět spíše ty levnější kusy, zatímco řady Strix či Phantom jsou o cca 3 tisíce dražší. To ale jistě bude platit i pro RTX 3080, pro niž bude 19 tisíc základní cena, ovšem s tím rozdílem, že za ni získáme výkon dvou RTX 2080. Takže opět, RTX 2080 (Super) jsou za aktuální ceny nesmyslné a o to hůře dopadá RTX 2080 Ti, která už dříve nepředstavovala z hlediska poměru výkonu a ceny nejlepší nabídku.

RTX 2080 Ti se prodává ve vcelku širokém rozpětí cen mezi 30 a 40 tisíci, takže sahá těsně pod oficiální částku, za niž se bude prodávat RTX 3090. A pokud jde o ceny nových karet, osobně jsem nikde nezachytil informaci, že by referenční verze měly být dražší (a že by se mluvilo o Founders Edition), nebo prostě oceněny jinak než nereferenční, jako tomu bylo v generacích Pascal a Turing. Případně mě v diskuzi opravte, ale vypadá to, že základní cena je prostě jednotná, ať už jde o karty od NVIDIE, anebo některého z AIB výrobců. Chlazení referenčních karet přitom nevypadá vůbec špatně, takže asi nebude důvod, proč si nevybrat jednu z nich.



