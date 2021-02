GeForce RTX 3060 se už leckde prodávají, stojí však dvojnásobek

Na NVIDII se tak nyní stáčí tázavé pohledy ze všech stran. Tato firma je dobře známá svou schopností tajit podrobnosti o nových produktech do posledního okamžiku a stejně tak je známá svým striktním přístupem ohledně informačního embarga. Nyní se ale ukazuje, že její hardware zcela nepokrytě proudí přímo k těžařům kryptoměn, aniž by hráči a obecně koncoví zákazníci měli sebemenší šanci se k němu dostat a prodejci si už také nedělají velké starosti s tím, kdy mohou začít s prodejem.

Nedávno jsme se podívali na nabídku dvou srbských obchodů , které už v ní měly GeForce RTX 3060 od firmy ZOTAC. Tehdy ale ještě nebylo jasné, zda šlo o opravdu reálnou nabídku karet, které byly naskladněny. V případě pákistánského prodejce ZAH Computers a zároveň oficiálního dealera (hlavní distributor je AU Technologies ), ale není důvod k pochybám. Jeho zástupce se s kartami od firmy Palit vyfotil a my jsme se dozvěděli, že tento obchod nabízí dané karty v přepočtu za 750 USD. Čili asi za dvojnásobek doporučené ceny, i když na druhou stranu nelze uvažovat o tom, že by se tyto karty v Pákistánu prodávaly v přepočtu za dolarovou doporučenou cenu i v případě, že by byl trh zdravý.

Čili NVIDIA se zatím dle našeho vědomí jen kouká na to, jak jsou její produkty dodávány přímo těžařům a prodávány předčasně na běžném trhu a my budeme přirozeně čekat na její reakci na tuto situaci, pokud tedy nějaká přijde. Dosud jsme se dozvídali jen to, že zájem o karty je obrovský, problémy s výrobou nejsou a situace se brzy zlepší. Od té doby se zájem jen zvýšil, problémy s výrobou s největší pravděpodobností existují a netýkají se jen GPU a v brzké zlepšení situace aktuálně nevěří už asi nikdo.

Ceny souvisejících / podobných produktů: