GeForce RTX 3060 se už prodávají i v bazaru, těžba se na nich stále vyplácí

GeForce RTX 3060 se oficiálně začnou prodávat od tohoto čtvrtka, čili od 25. února, přičemž to budou vůbec první modely od NVIDIE, které v sobě budou mít zakomponovanou "ochranu" proti těžbě , respektive mají mít při hashování mimořádně slabý výkon, aby se pro těžbu nevyplatily.

Jedno SKU, o které těžaři možná nebudou mít zájem, ovšem pochopitelně nic nevyřeší, neboť i když těžaře z rovnice vyloučíme, pak se na dostupné kusy slétnou scalpeři a koncoví zákazníci, kteří jsou vyhladovělí dlouhodobou nedostupností grafických karet. I proto se tak mohou GeForce RTX 3060 nabízet v běloruském bazaru Onliner (via VideoCardz ), kde se objevily v přepočtu za cca 23.000 Kč. A to je cena, za kterou se lidé loni zdráhali kupovat i RTX 3080, čili karty stojící v hierarchii o tři stupně výš.

Dle popisu byla jedna z nabízených karet rozbalena, a to prý pro účel ověření pravosti a jak podotýká server VideoCardz, šlo možná spíše o ověření toho, že daná karta je opravdu pro těžbu Etherea nevhodná, čili majitel se tak rozhodl ji společně s ostatními raději poslat dál s patřičnou přirážkou. Anebo to je pouze scalper, který přitom v inzerátu ukázal také štítky všech karet i se sériovými čísly, takže výrobce (Gigabyte) může velice snadno zjistit, kterému prodejci či distributorovi karty unikly, samozřejmě pokud o to vůbec bude mít zájem.

Stále nemáme zprávy o tom, že by už někdo dokázal opět zvýšit hashovací výkon nových karet při těžbě Etherea, ale na to pravděpodobně ještě přijde řeč. Nyní jde spíše o to, zda i redukovaný výkon nakonec přece jen nebude stačit na to, aby i RTX 3060 byly ziskové. To pochopitelně závisí především na hodnotě kryptoměn, přičemž Ethereum se aktuálně pohybuje kolem 40 tisíc korun za jedno a nic významného se ve vývoji jeho hodnoty (stejně jako v případě Bitcoinu) neděje, respektive stále pokračuje postupný růst nastartovaný na začátku roku.

Ovšem dle nových informací může i okleštěná RTX 3060 svému majiteli vydělat cca 6,5 dolaru za den. Omezovač výkonu se totiž dle kanálu CryptoLeo zaměřuje pouze na notoricky známé Ethereum, ale ne na další kryptoměny, které můžeme těžit na grafických kartách. Jejich hashovací algoritmy systém nerozezná, takže v případě těžby Octopus, Cortex a jiných jede na plný výkon. Čili to bohužel nevypadá tak, že těžaři ztratí o nové karty zájem, a to bez ohledu na opatření NVIDIE.

Co se týče cen RTX 3060 v obchodech ty zatím rozhodně nejsou nabízeny za cca 1000 dolarů, jako spíše za polovinu, ale i to je výrazně nafouknutá cena. Máme tu pár příkladů z amerického trhu, kde by měla platit MSRP 329 USD, čili cca 400 USD pro lepší verze karet.

MSI RTX 3060 Gaming X Trio: $514,99

MSI RTX 3060 Ventus X2: $484,99

Zotac RTX 3060 Twin Edge OC $499,99

Asus RTX 3060 ROG Strix OC $499,99

Asus RTX 3060 TUF Gaming OC: $489,99

