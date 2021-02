GeForce RTX 3060 v 3DMarku, výsledky zatím nenadchnou

Mohli jsme doufat, že RTX 3060 bude zhruba na úrovni karty RTX 2070 Super či alespoň Radeon RX 5700 XT, ovšem to jsou dle syntetických herních testů nedostižné mety. Karta je s ohledem na tyto výsledky pomalejší i v porovnání s RTX 2060 Super, přičemž ve skutečnosti bude stát mnohem víc než ona, i když to už není přímo její problém.

V každém případě jsme měli za to, že karty Ampere se výkonnostně posunuly o dva stupně, čili že RTX 3070 bude víceméně na úrovni RTX 2080 Ti a to samé platí pro RTX 3060 Ti a RTX 2080. V případě RTX 3060 to ovšem tak není, pokud má tato karta sotva stíhat jen model RTX 2060 Super. Ale jak je uvedeno výš, počkejme si na recenze, které se mají objevit ještě dnes, ostatně nedávný test v Ashes of the Singularity nevypadal tak špatně.