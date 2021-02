GeForce RTX 3060 a její výkon: jak moc si polepšíme oproti 2060?

GeForce RTX 3060 přijdou na trh tento týden ve čtvrtek a dá se říci, že našinec může mít vyšší šanci na pořízení jedné z nich než obyvatel západní evropy, kde ve velkém řádí dobře vyzbrojení scalpeři. Existuje tak šance na koupi, pokud budeme jednat rychle, ale otázka je, jaké ceny prodejci nasadí a zda se budou v tomto ohledu chovat stejně jako při nástupu předchozích GeForce Ampere, nebo půjdou s cenami ještě výš. To ale teprve uvidíme a zatím se můžeme mrknout na to, co za své peníze můžeme získat.

Objevily se totiž dva výsledky z testu Ashes of the Singularity na rozlišení 1080p a nastavení Crazy, z nichž můžeme vzít jako průměr 6700 bodů a 69 FPS. Co nám to tedy ukazuje o výkonu karty GeForce RTX 3060?

Co se týče srovnání s RTX 2060, pak v prvé řadě je třeba říci, že nová karta nám nabídne především dvojnásobnou kapacitu paměti, a sice 12 GB. A už s ohledem na to by šlo o slušnou nabídku, zvláště když NVIDIA stanovila doporučenou cenu o 20 USD nižší, ale jak dobře víme, cenové srovnání je nyní nesmyslné.

Hrubý výkon nové karty je pak až 12,8 TFLOPS v FP32, čili téměř dvojnásobný oproti 6,5 TFLOPS původní kary RTX 2060, takže i z tohoto pohledu vypadá novinka velice dobře, ale když se vrátíme k pamětem, jejich propustnost 336 GB/s zůstala naprosto stejná.

Model karty Specifikace Průměrné skóre Průměrné FPS NVIDIA GeForce RTX 3090 GA102, 10496 CUDAs, 24GB G6X 10375 105 NVIDIA GeForce RTX 3080 GA102, 8704 CUDAs, 10GB G6X 10200 103 NVIDIA GeForce RTX 3070 GA104, 5888 CUDAs, 8GB G6 9000 94 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA104, 4864 CUDAs, 8GB G6 7900 84 NVIDIA GeForce RTX 3060 GA106, 3584 CUDAs, 12GB G6 6700 69 NVIDIA GeForce RTX 2070 TU106, 2304 CUDAs, 8GB G6 6166 63 NVIDIA GeForce RTX 2060 TU106, 1920 CUDAs, 6GB G6 5650 57

Vidíme tak nárůst výkonu z 57 na 69 FPS, což novou RTX 3060 řadí také nad model RTX 2070, ale zatím jde pouze o jeden test a my si raději s hodnocením počkáme na další informace. NVIDII sice karty RTX 3060 unikly na trh, ale stále má v ruce jeden trumf, a to ovladače, které ven nepustila. Nyní už se nové karty evidentně testují, ostatně recenzenti musí být připraveni na jejich vypuštění na trh, takže brzy se možná dočkáme dalších úniků, ale celé testy budou zveřejněny nejspíše během středy.



