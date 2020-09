GeForce RTX 3080: když se sejde mizivá dostupnost a obrovský zájem

NVIDIA tak přinesla na trh novou a velice zajímavou generaci herních karet, jichž by se mohlo v první vlně prodat mnohonásobně více, než vůbec bylo k dispozici. Někteří si to uvědomili a pokouší se vydělat na nedočkavosti druhých, což s sebou přináší i různé excesy. A pokud jde o viníka, prsty ukazují především směrem k NVIDII a ne zcela nezaslouženě. Jejímu vedení ostatně muselo být jasné, že pokud představí RTX 3080 s výkonem "až" dvou RTX 2080, a to za stejné peníze, lidé jí budou trhat ruce a výrazný nedostatek karet na trhu nebude vypadat dobře. A také že nevypadá.

My se tak dozvídáme o tom, jak zájem zákazníků shodil i stránky obchodu Newegg , jak v řadě obchodů vinou přetíženosti jejich systémů byla stejná karta přiřazena několika zákazníkům, kteří si tak mohli (až na jednoho) okusit pocit nadšení náhle vystřídaný naštváním a frustrací.

Pokud jde ale o to vyloženě negativní, pak na začátku prodeje se podepsali především spekulanti využívající boty ( Bounce Alerts ), díky nimž byli schopni v podstatě okamžitě vykoupit první várky karet, a to pochopitelně pouze k tomu, aby na nich poté vydělali přeprodejem na eBay či v jiném bazaru.

Tomu ale pochopitelně nahrává pouze jedna věc, a to ochota lidí tyto překupníky podporovat a pořídit si od nich vysněnou RTX 3080 za ceny začínající na 1300 USD. Spíše jde ale o vyšší ceny jako 1600 USD a někdy lze najít i zcela nesmyslné částky jako 13.400 USD , což ovšem není průvodním jevem celkové ztráty soudnosti přihazujících. Právě naopak, jde o snahu škodit překupníkům, a to opětovným využitím botů, kteří v internetových aukcích šroubují ceny do absurdna. A čím déle se prodej takových karet bude blokovat, tím hůře pro překupníky, kteří sázejí především na impulzivní jednání lidí zklamaných nedostupností karet. Mimochodem u nás se přeprodává také, ovšem nabídka je spíše slabá a to platí i o nárůstu cen.

Ozvala se také společnost ZOTAC, která dostala od Amazon Germany objednávku na téměř 20 tisíc kusů karty ZOTAC RTX 3080 Trinity. Šlo nejspíše o chybu, která ale přiměla ZOTAC reagovat s tím, že není v jejích silách tolik kusů v dohledné době dodat.

Co se týče našich obchodů, nabídka RTX 3080 v podstatě neexistuje a v nejlepších případech se očekává dodací lhůta dlouhá dva týdny. O tom lze ale velice pochybovat, neboť velké tuzemské e-shopy, které zatím jako jediné dostaly úvodní várky karet k prodeji, se k dodacím lhůtám nevyjadřují ani přibližně, takže skutečně nemůžeme počítat s tím, že jinde by mohli slibovat něco konkrétního.

To celé nahrává firmě AMD, která nové Radeony vyšle na trh sice se zpožděním oproti Ampere, ale pokud jich bude dost a především pokud budou tvořit důstojnou konkurenci, pozdní nástup pak nemusí moc vadit.

V každém případě, jsou to jen grafické karty.



