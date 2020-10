GeForce RTX 3090 v tandemu, aneb co nabízí absolutní hi-end krát dva?

Dnes se dá přitom říci, že technologie SLI a CrossFire už jsou v podstatě mrtvé. NVIDIA jednak nabízí v rámci aktuální generace GeForce Ampere už jen jednu kartu s potřebným konektorem, a to právě GeForce RTX 3090 a navíc plánuje sama, že přestane připravovat SLI profily pro karty GeForce RTX 2000 a starší, a to od 1. ledna 2021. To znamená, že pokud herní vývojáři budou chtít ve svém titulu mít podporu SLI, pak si to musí zařídit sami a lze předpokládat, že vzhledem ke stavu hardwarové podpory této technologie se do toho asi moc studií nepohrne.

Pokud si tak někdo plánuje do svého PC pořídit hned dvě karty GeForce RTX 3090, na co se může s ohledem na výkon ve hrách těšit? To vyzkoušel server Gamers Nexus, který připravil benchmarkové video.

V druhé polovině videa tak máme ukázány výsledné grafy z testovaných her jako Red Dead Redemption 2, Strange Brigadem, Hitman 2 nebo i Quake II RTX v různých rozlišeních a nasttaveních. Dvě karty RTX 3090 v nich samozřejmě vedou a zvláště pikantní (nebo uhozené?) jsou testy právě v Quake II RTX, kde i dvě RTX 3090 dokáží ve 4K dosáhnout jen 67 FPS s propady až na 22 FPS. To jen ukazuje, jak mimořádně náročný ray tracing je, nebo v tomto případě konkrétně path tracing. Asi nikdo by si přitom nechtěl kupovat hardware s cenou dvou RTX 3090, aby mohl hrát tak starou hru, která má svá nejlepší léta už dávno, dávno za sebou.

Obecně ale můžeme od dvou RTX 3090 očekávat cca 1,5násobný výkon v porovnání s jednou kartou, pokud tedy vše funguje tak, jak má. Například v Hitmanovi 2 to moc nefunguje, respektive vůbec a ve 4K pod DX12 jsou rozdíly zanedbatelné.

Jde tak spíše o test pro pobavení. Ovšem i když 50 procent výkonu navíc v některých hrách možná nevypadá jako dobrý důvod pro pořízení ještě jedné karty, je to možná lepší, než si oproti RTX 3080 kupovat samotnou jednu RTX 3090 za více než dvojnásobnou cenu a dostat ve hrách přinejlepším 15 % výkonu navíc.



