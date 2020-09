NVIDIA sama končí s profily pro SLI, podporu nechá na herních vývojářích

NVIDIA se tak v podstatě zbavuje odpovědnosti za další využití technologie SLI, neboť přestane připravovat v rámci ovladačů příslušné SLI profily. S nástupem API DirectX 12 a Vulkan to totiž ani není nutné, neboť v rámci nich je možné, aby herní vývojáři nativně implementovali podporu této technologie, samozřejmě pokud budou chtít. A dá se tušit, že ve většině případů chtít ani nebudou, a to se navíc bavíme právě o hrách, které podporují zmíněná API. Takže lze očekávat, že podpora SLI v herních titulech bude výjimečná, ale uvidíme.

NVIDIA mluví konkrétně o tom, že přestane připravovat SLI profily pro karty GeForce RTX 2000 a starší, a to od 1. ledna 2021. To ale neznamená, že pro RTX 3090 a budoucí GPU podporující SLI tyto profily připraví. Naopak, pro RTX 3090 nepřichystá už vůbec žádný a zde tak platí už od příštího týdne, kdy se RTX 3090 začne prodávat, že SLI bude možné zapnout pouze v případě, kdy ho bude sama hra nativně podporovat. A NVIDIA se chystá sama zapojit a povzbuzovat vývojáře k tomu, aby SLI zahrnuli do nabídky svých titulů.

Jaká je však aktuální nabídka her pro DirectX 12 a Vulkan, které SLI nativně podporují? V případě DirectX 12 to jsou Shadow of the Tomb Raider, Civilization VI, Sniper Elite 4, Gears of War 4, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, Rise of the Tomb Raider, Zombie Army 4: Dead War, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, Battlefield 1 a Halo Wars 2.

Tituly s Vulkanem a SLI jsou pak následující: Red Dead Redemption 2, Quake 2 RTX, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade a Zombie Army 4: Dead War.

A co využití SLI v neherních aplikacích, respektive spíše multi-GPU? V jejich případě SLI profily nejsou zapotřebí, takže se nic nemění.

Zdroj: TZ NVIDIA via VideoCardz

