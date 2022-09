GeForce RTX 4000 má konfigurovatelné TGP: RTX 4090 může až na 660 W

The following is a summary for easy reading. NOT NEWS.

-RTX 4090, PG136/139-SKU330, 16384FP32, 21Gbps 24G, 450W+.

-RTX 4080 16G, PG136/139-SKU360, 9728FP32, 23Gbps 16G, 340W+.

-RTX 4080 12G, PG141-SKU340/341, 7680FP32, 21Gbps 12G, 285W+.

