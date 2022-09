GeForce RTX 4080 ve 12GB verzi by mohla mít "jen" 285W TGP

Zhruba před týdnem se objevila informace, že high-endová grafická kartaby mohla přijít ve dvou paměťových konfiguracích . Nyní se tato informace znovu objevuje a nadále se hovoří o tom, že by to měla být 16GB varianta s 12vrstvým PCB a levnější 12GB verze, jejíž PCB by mělo mít 10 vrstev. To by současně mělo znamenat, že zatímco RTX 4080 16GB využije 256bitovou sběrnici a s 23Gbps čipy by měla dosahovat propustnosti 736 GB/s, 12GB verze by se musela spokojit se 192bitovou sběrnicí a v případě 23Gbps čipů by dosáhla 552 GB/s. Pokud by se to kompenzovalo ještě rychlejšími 24Gbps čipy, dostali bychom se na 576 GB/s, to je ale docela nejisté. Jen tak pro zajímavost, Intel Arc A580 má mít v nižším mainstreamu 256bitovou sběrnici a propustnost 512 GB/s. Pokud to tak vyjde, bude docela zajímavé mít u high-endové Nvidie téměř stejnou propustnost jako na Intelu v nižším mainstreamu.