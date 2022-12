GeForce RTX 4060 Ti by měla dostat 4352 CUDA jader a 128bitové paměti

Společnostchystá nové grafické karty GeForce řady RTX 4000. Zatím tu máme jen RTX 4090 a RTX 4080 16GB, nadcházející týdny by ale měly přinést i levnější modely. RTX 4070 Ti 12GB už víceméně známe, nedávno jsme se dozvěděli také nové informace o RTX 4070 . Nově tu máme ale i uniklé informace o, ta na sebe ale nechá ještě nějakou dobu čekat. Podle úniku bychom tu měli najít čip AD106-350-A1, který bude vybaven 4352 CUDA jádry. To ale není plný počet, protože čip AD106 by jich měl mít 4608, takže je tu ještě místo na nějaký výkonnější model. Zajímavostí je, že stávající RTX 3060 Ti má 4864 CUDA jader, takže by šlo o zhoršení a vyšší výkon bude muset přinést nová architektura a vyšší frekvence. Hovoří se o 32 MB L2 cache a spotřebě 220W TDP. To je o 20 W více než u předchozí RTX 3060 Ti, ale o 30 W méně, než by údajně měla mít RTX 4070. Připomeňme však, že ta má mít až 5888 CUDA jader.