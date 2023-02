GeForce RTX 4070 by v Boostu měla dosahovat 2475 MHz

Grafické karty s architekturou Nvidia Ada Lovelace budou rozšířeny o další model, GeForce RTX 4070. Prozatím se hovoří o tom, že čip AD104 by měl dostat 5888 CUDA jader místo 7680 modelu RTX 4070 Ti. Dále se spekuluje o 12 GB paměti na 192bitové sběrnici s 21Gbps čipy (propustnost 504 GB/s). To jsou už známé věci, na nichž se prozatím nic nemění a poslední úniky je nijak nevyvrací. Ty ale přináší informace o taktech grafických karet. Zde připomeňme, že RTX 4070 Ti běží na základní frekvenci 2,31 GHz, Boost je 2,61 GHz a čip dosahuje výkonu 40 TFLOPS v FP32.



Standardní RTX 4070 by měla přijít nejen o 23 % jader, ale také základní takt by měl jít výrazně níže, a to dolů o 17 % na výsledných 1920 MHz. Na druhou stranu Boost se tak moc snižovat nemá, a tam půjde o 5% pokles na 2475 MHz. Ve světle těchto čísel tak můžeme očekávat výkon okolo 29 TFLOPS (FP32). Objevila se také informace, že Colorful už připravuje svou verzi karty iGame Ultra W OC, která by se měla s frekvencí dostat na 2505 MHz. To je ale jen malý rozdíl o trochu více než procento. Nadále to vypadá, že by spotřeba karty mohla klesnout na 200W TBP (ve hrách se tak dá očekávat typicky okolo 160-170 W). To, že jeden z výrobců už má svou verzi karty, nicméně dává tušit, že by se RTX 4070 mohla představit mnohem dříve než na přelomu května a června na Computexu, jak se původně předpokládalo.