GeForce RTX 4070 by měla mít 200W spotřebu a 5888 CUDA jader

postupně rozšiřuje nabídku svých karet s architekturou Ada Lovelace směrem seshora dolů. Nejprve byly představeny modely GeForce RTX 4090 a RTX 4080, před týdnem to pak byla RTX 4070 Ti . V druhém nebo třetím čtvrtletí letošního roku (pravděpodobně na Computexu na přelomu května a června) by mělo dojít k dalšímu rozšíření o modely s nižším výkonem. Čipy pro ně by se měly začít vyrábět na přelomu února a března. Jedním z nich by měla být, která by podle posledních informací měla mít čip AD104-251 (nebo AD104-250). Proti modelu RTX 4070 Ti s čipem AD104-400 by měl klesnout počet SM ze 60 na 46 a počet CUDA jader pak ze 7680 na 5888.

Pozitivní zprávou je, že by se neměl dále měnit paměťový systém, který je u RTX 4070 Ti vzhledem ke své třídě poněkud slabší (nižší než u předchůdce). RTX 4070 by tak jako verze Ti nadále měla mít 12 GB na 192bitové sběrnici s 21Gbps čipy, což stále dosahuje paměťové propustnosti 504 GB/s. V případě RTX 4070 už tato hodnota překonává svého předchůdce RTX 3070 s hodnotou 448 GB/s. Potěšující zprávou je také to, že by měla klesnout TBP spotřeba z 285 W u RTX 4070 Ti na zhruba 200 W u RTX 4070. Víme, že skutečná spotřeba karet Ada Lovelace při hraní her se obvykle pohybuje někde okolo 75-90 % té papírové, takže v tomto případě bychom mohli očekávat reálnou spotřebu někde kolem 150-180 W. Zatímco RTX 4070 Ti nemá svou Founders Edition, RTX 4070 by ji podle posledních informací dostat měla.



Ve stejné době se očekává také příchod GeForce RTX 4060 Ti, zde jsou ale informace jen velmi mlhavé. Prozatím se tak dostáváme jen k tomu, že by zde mělo být 34 SM a 4352 CUDA jader.