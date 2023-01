GeForce RTX 4070 Ti možná nakonec bude levněji za 799 USD

Do uvedení nové grafické kartyzbývají už jen dny, mělo by se tak stát 3. ledna 2023. Půjde o zrušenou GeForce RTX 4080 12GB, která měla velmi zavádějící název (s 16GB RTX 4080 neměla v podstatě nic společného). Nvidia sice uznala, že přestřelila a 12GB RTX 4080 zrušila , nicméně později se objevovaly informace, že karta sice dostane své pravé jméno GeForce RTX 4070 Ti, jinak se nic nezmění . To by se ale Nvidia opětovně dostala pod palbu veřejnosti, a tak poslední úniky už hovoří o tom, že se Nvidia přece jen odhodlala ke snížení ceny. Ta měla původně činit 899 USD.