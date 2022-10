Nvidia ruší 12GB GeForce RTX 4080, přiznává zavádějící marketingový název

Nvidia s architekturou GeForce RTX 4080 je docela velké fiasko. Nvidia totiž představila dvě verze RTX 4080 12GB a 16GB. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se karty nelišily snad ve všem, v čem se mohou lišit. Bylo hodně zvláštní, že stejné označení dostávají dvě karty, které v podstatě nemají nic společného. Ostatně posuďte sami.

Uvedení nových karets architekturou Ada Lovelace provází jak pozitivní, tak i negativní překvapení. Zatímco testy GeForce RTX 4090 potěšily velmi dobrým výkonem i značným nárůstem efektivity, uvedeníje docela velké fiasko. Nvidia totiž představila dvě verze RTX 4080 12GB a 16GB. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se karty nelišily snad ve všem, v čem se mohou lišit. Bylo hodně zvláštní, že stejné označení dostávají dvě karty, které v podstatě nemají nic společného. Ostatně posuďte sami.

Zatímco 16GB verze má grafický čip AD103, 12GB varianta měla mít AD104. Ty se značně lišily i počtem CUDA jader 9728 proti 7680, což je rozdíl o více než 2000 a znamená to 21% pokles. To je na stejné označení až příliš velký rozdíl. Velký rozdíl trochu vyrovnávala frekvence, která je 2,21/2,51 GHz u 16GB modelu proti 2,31/2,61 GHz u 12GB verze, nicméně rozdíly byly i v pamětech. Tam je to celkem logické, neboť se liší kapacita a s tím i šířka sběrnice. 12GB varianta se tak musela spokojit se 192bitovou sběrnicí (více mají i některé mainstreamové karty, např. i RTX 3070 Ti), zatímco 16GB varianta měla 256bitovou. Cena 16GB varianty činí 1199 USD, 12GB verze měla být prodávána za 899 USD. Pro zajímavost, RTX 3070 Ti má MSRP 599 USD.



Toto vše zavánělo tím, že 12GB varianta RTX 4080 je spíše přeznačeným modelem RTX 4070 (nebo RTX 4070 Ti), který se Nvidia nejspíše rozhodla označit jinak, aby marketingově vypadal jako vyšší model a mohl být prodáván za vyšší cenu. Sama společnost nyní marketingové pochybení skutečně přiznala a rozhodla se, že 12GB variantu GeForce RTX 4080 nevydá. Podle ní je to fantastická karta, ale nemá správné jméno. Přidala, že mít dvě karty se stejným označením je matoucí (no, to by samo o sobě matoucí být nemuselo, kdyby šlo skutečně o dvě stejné karty lišící se jednou dvěma vlastnostmi a ne skoro všemi, které mohou být jiné). RTX 4080 16GB zůstává a na jejím vydání se nic nemění, na trh se dostane 16. listopadu. Otázkou nyní je, co budou dělat výrobci karet, kteří už vyrobili 12GB verze těchto karet. Také je otázkou, zda se tento model objeví znovu, ale pod novým názvem. A otázkou je, jakým?