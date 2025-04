GeForce RTX 5000 Super by mohly přinést 24 GB pro RTX 5080 a 18 GB pro RTX 5070

U GeForce RTX 4000 přišlo několik verzí grafických karet Super, které porůznu vylepšily vlastnosti předchozích modelů. RTX 4070 zásadně zvýšila počet CUDA jader, RTX 4070 Ti zvýšila velikost VRAM a RTX 5080 pak zásadněji snížila cenu. Nyní se objevují zákulisní informace o tom, že by Nvidia měla připravovat podobný refresh také pro GeForce RTX 5000. Konkrétně se mluví o RTX 5070 Super a RTX 5080 Super.

V těchto dvou případech by mělo dojít k odstranění jejich slabin v podobě malé kapacity VRAM. Zejména pro RTX 5070 je 12 GB VRAM dost na hraně. Nová GeForce RTX 5070 Super by měla místo 2GB paměťových čipů GDDR7 použít nové 3GB čipy s vyšší kapacitou. Tímto se nebude muset měnit PCB, nezmění se ani šířka sběrnice, zvýší se ale kapacita paměti, a to na 18 GB VRAM. To už je pro kartu této kategorie pěkné množství a předčí tak jinak slabší GeForce RTX 5060 Ti, která může mít 16 GB VRAM (ta je tak někdy paradoxně výkonnější pro úlohy, kde je potřeba spousta paměti, dnes zejména AI).