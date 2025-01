Nvidia představuje mobilní GPU GeForce RTX 5000 se spotřebami do 150 W

Společnost Nvidia na veletrhu CES 2025 představila kompletní řadu grafických čipů vyššího mainstreamu a high-endu od GeForce RTX 5070 až po RTX 5090, a to jak v desktopových , tak i mobilních verzích. Postaveny jsou na architektuře Blackwell a využívají efektivnějších pamětí GDDR7. Nové generace RT a Tensor jader zvyšují výkon v ray-tracingu a především v úlohách umělé inteligence. Např. u GeForce RTX 5090 Laptop se sice počet jader moc nezvyšoval, ale AI výkon stoupl z 686 na 1824 AI TOPS, což je 2,65násobek.

Vrcholným modelem bude GeForce RTX 5090 Laptop, která navyšuje počet CUDA jader z 9.728 na 10.496 (+7,9 %) a jen pro připomenutí, desktopová varianta RTX 5080, se kterou mobilní RTX 5090 Laptop sdílí čip, má 10.792 jader. Významným vylepšením je navýšení kapacity paměti díky použití 3GB čipů. Zůstává tak sice 256bitová sběrnice, nicméně kapacita se zvýšila z 16 GB na 24 GB VRAM. Pokud jde o spotřebu, ta je v rozsahu 95 až 150 W, tedy podobně, ale ne úplně stejně jako u předchůdce (ten měl 80-150 W).

Dalším modelem je GeForce RTX 5080 Laptop. Ta mírně zvýšila počet CUDA jader ze 7424 na 7680 (nárůst +3,4 %), AI výkon vzrostl z 542 na 1334 AI TOPS. Potěší rozšíření 192bitové sběrnice na 256bitovou, to také zvýšilo kapacitu pamětí z 12 GB na 16 GB. Spotřeba je pak v rozsahu 80 až 150 W.

Nabídka pokračuje směrem dolů modelem GeForce RTX 5070 Ti Laptop. Tento model má 5888 CUDA jader a výkon 992 AI TOPS. Využívá 192bitovou sběrnici pamětí a disponuje 12 GB paměti GDDR7. Jeho spotřeby jsou konfigurovatelné v rozsahu 60 až 115 W. Nakonec tu máme ještě RTX 5070 Laptop. To se dostáváme na 4608 CUDA jader (stejně jako u RTX 4070 Laptop), výkon pro AI ale stoupá z 321 na 798 AI TOPS. Musíme počítat s tím, že je tu jen 128bitová sběrnice pamětí a 8 GB GDDR7 paměti. Zatímco RTX 4070 Laptop měla velmi široký rozsah TDP od 35 do 115 W, v případě RTX 5070 Laptop to bude trochu užší, více omezené z obou konců na 50-100 W.