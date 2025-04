GeForce RTX 5060 Ti má stát stejně jako RTX 4060 Ti, 16GB verze za 499 USD

GeForce RTX 5060 Ti, která má být I když grafické karty Nvidie jsou obecně považovány za velmi drahé, v případě GeForce RTX 5000 na architektuře Blackwell bylo příznivou zprávou to, že se MSRP nezvyšovaly proti těm stanoveným pro předchozí GeForce RTX 4000. Výjimkou je akorát extrémní GeForce RTX 5090. Papírové ceny a ceny v obchodech jsou ale dvě různé věci, a tak nadále čelíme tomu, že jsou skutečné ceny kvůli zájmu a nedostatku mnohdy o dost vyšší, než ty Nvidií stanové pro základní model (pochopitelně pokročilejší modely stojí více už z podstaty). Pokud jde o, která má být představena 16. dubna , tak tady máme opět docela dobré zprávy.

GPU GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5070 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti CUDA jádra 3840 4608 6144 3072 4352 Zákl. frekvence - 2,41 GHz 2,33 GHz 1,83 GHz 2,31 GHz Boost frekvence - 2,57 GHz 2,51 GHz 2,46 GHz 2,54 GHz Hrubý výkon FP32 - 23,63 TFLOPS 30,87 TFLOPS 15,11 TFLOPS 22,06 TFLOPS Paměti 8 (12?) GB GDDR7 8/16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 Sběrnice 128 bit 128 bit 192 bit 128 bit 128 bit Propustnost 448 GB/s 448 GB/s 672 GB/s 272 GB/s 288 GB/s TDP 150 W 180 W 250 W 115 W 160/165 W

Podle zákulisních informací by Nvidia neměla navyšovat ceny pro RTX 5060 Ti, ty by měly zůstat na stejné úrovni jako RTX 4060 Ti. V případě 8GB varianty by tak cena měla činit 399 USD, u 16GB verze se pak nadále počítá se 499 USD (tady se navýšení kvůli cenové blízkosti k RTX 5070 ani nedalo čekat). Větší paměť tak znamená příplatek nemalých 100 USD. Neočekává se sice vysoký výkon GPU, kterému by větší paměť až tak zásadně pomohla ve hrách, každopádně přínos to bude, a to zejména pro vyšší rozlišení. Významně to může pomoci těm, kteří si hrají s LLM, kde je kapacita VRAM naprosto zásadní.

Tam může být RTX 5060 Ti 16 GB dokonce lepší kartou než o 50 USD dražší RTX 5070. RTX 5070 má však pro hry důležitý vyšší počet CUDA jader (o 33 %), těží také ze širší 192bitovou sběrnici pamětí, má ale menší 12GB VRAM. Pro hry by tak RTX 5070 měla být určitě lepší kartou, zatímco RTX 5060 Ti bude lepší spíše jako pracovní karta. Mezi kartami tak bude malý asi 1200Kč rozdíl a je otázkou, co bude pro koho více důležité. Vyšší hrubý výkon a rychlejší paměť nebo větší paměť?

Pokud jde o českou cenu, dá se očekávat, že když RTX 5070 stojí 16.449 Kč, mohly by být cena 16GB RTX 4060 Ti pod 15.000 Kč, v případě 8GB verze pak pod 12.000 Kč. Pochopitelně je řeč o MSRP, ne o reálných cenách v obchodech.