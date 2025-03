GeForce RTX 5060 Ti nabírá zpoždění, představit se má 16. dubna

Situace kolem dostupnosti grafických karet Nvidia GeForce RTX 5000 se konečně lepší. Karty jsou už častěji skladem a už se umravňují i jejich ceny, alespoň co se méně výkonných karet týče. Výkonnější modely a zejména RTX 5090 jsou na tom ale stále velmi špatně. I proto dosud nedávalo moc smysl uvádět nové karty GeForce RTX řady 5060, když Nvidia nestíhá dodávat čipy ani pro ty již představené. Jak již bylo řečeno, situace je už o něco lepší, nicméně karty i přesto nabírají další zpoždění. Původně se mluvilo o tom, že by se měly objevit na přelomu března a dubna, nicméně nyní se objevuje informace, že by se GeForce RTX 5060 Ti měly objevit v 8GB i 16GB variantě 16. dubna, tedy o 2 týdny později, než se doposud myslelo.

GPU GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5070 GeForce RTX 3050 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti CUDA jádra 3840 4608 6144 2560 3072 4352 Zákl. frekvence - 2,41 GHz 2,33 GHz 1,55 GHz 1,83 GHz 2,31 GHz Boost frekvence - 2,57 GHz 2,51 GHz 1,78 GHz 2,46 GHz 2,54 GHz Hrubý výkon FP32 - 23,63 TFLOPS 30,87 TFLOPS 9,1 TFLOPS 15,11 TFLOPS 22,06 TFLOPS Paměti 8 (12?) GB GDDR7 8/16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 Sběrnice 128 bit 128 bit 192 bit 128 bit 128 bit 128 bit Propustnost 448 GB/s 448 GB/s 672 GB/s 224 GB/s 272 GB/s 288 GB/s TDP 150 W 180 W 250 W 130 W 115 W 160/165 W

Po papírové stránce nečekejme nějaké zázraky, počet CUDA jader má vzrůst o necelých 6 %, Boost frekvence pak o 1 %. Hrubý výkon tak půjde nahoru o cca 7 %. Víme však, že nové Blackwelly dosahují ve hrách podstatně většího nárůstu výkonu, než by napovídaly takřka nezměněné specifikace (i tak je to ale mezigeneračně docela málo). Tomu dopomáhá i mnohem rychlejší paměť GDDR7. Např. v tomto případě to má znamenat zvýšení propustnosti z 288 na 448 GB/s. Spotřeba by měla vzrůst mírně ze 160/165 W na cílových 180 W.