GeForce RTX 5070 s 12 GB GDDR7 se patrně také představí na CES 2025

Už víme, že Jensen Huang, CEO společnosti Nvidia, bude mít zahajovací keynote na lednovém veletrhu CES 2025. I proto se předpokládá, že zde budou představeny první spotřebitelské grafické karty založené na nové architektuře, konkrétně GeForce RTX 5090 s 32 GB GDDR7 (28Gbps) a GeForce RTX 5080 s 16 GB GDDR7 (32Gbps). Nyní se ale objevují informace o tom, že by to nemuselo být všechno a že na CES 2025 by se měla údajně představit i karta, tedy zástupce vyššího mainstreamu.

Předpokládá se, že novinka zůstane stejně jako předchůdce na 12 GB VRAM se 192bitovou sběrnicí, mělo by jít ale o rychlejší paměti GDDR7. Pokud by šlo o 28Gbps čipy, mohli bychom tak očekávat navýšení propustnosti z 504 GB/s na 672 GB/s. Je ale škoda, že se nezvýší kapacita paměti, přece jen 16GB VRAM už nějakou dobu vídáme u mnohem slabších karet a 12 GB začíná být v této třídě docela ostuda. Další nepříznivou informací je předpokládané navýšení spotřeby. Zatímco RTX 4070 měla 200W spotřebu a RTX 4070 Super toto navýšila na 220 W, v případě RTX 5070 se předpokládá další posun nahoru, a to na 250 W. Připomeňme však, že toto jsou stále jen zákulisní informace a skutečnost může být jiná.