GeForce RTX 5070 Ti Super nemá zvýšit počet jader, mluví se ale o 24 GB VRAM

GeForce RTX 5070 Ti Super. O tyto zákulisní informace se opět postaral leaker kopite7kimi. Podle něj nový model dostane čip GB203-350-A1, který si ponechá stejných 8960 CUDA jader jako výchozí model. Zde tedy nemá dojít ani k malému 4% navýšení jako u slabšího modelu. Hrubý výkon by ale měl jít také jen mírně nahoru, v tomto případě výhradně zvýšením frekvencí (Boost u výchozí RTX 5070 Ti činí jen 2,45 GHz, což je v této řadě jedna z nejnižších hodnot). Nvidia chystá nové varianty Super ke svým grafickým kartám GeForce RTX 5000. Tentokrát to bude asi o něco jednotvárnější než minule, tzn. minimální změny na čipu a zvýšení kapacity paměti. Včera jsme vás informovali, že RTX 5070 Super by si měla polepšit z 12 GB na 18 GB VRAM, přičemž čip by měl získat jen o trochu více výkonu díky mírně vyššímu počtu CUDA jader (6400 místo 6144), docela podobně na tom bude podle posledních úniků i.

Podstatně zajímavější to bude z hlediska paměti VRAM. Nynější varianta má 16 GB, což je docela dostatečné množství, nicméně Nvidia se patrně chce zbavit oprávněné nálepky výrobce, který často hodně šetří na paměti (tento nedostatek postihuje několik aktuálních modelů, přičemž RTX 5070 Ti k nim až tak moc nepatří). Nová RTX 5070 Ti Super má totiž dostat nově 24 GB GDDR7 paměti. Má zůstat 256bitová sběrnice paměti, navýšení tak bude mít na svědomí náhrada 8×2GB čipů za 8×3GB. Nemá se měnit frekvence, půjde nadále o 28Gbps čipy, což by mělo znamenat zachování propustnosti 896 GB/s. Nepříjemnou zprávou je to, že se opětovně očekává navýšení spotřeby, a to z 300 na 350 W, což je opravdu hodně, uvážíme-li, že se moc nepřitlačí na čipu.