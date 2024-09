GeForce RTX 5080 má být k dispozici ve verzích s 16 GB i 24 GB VRAM

GeForce RTX 5080 pak kolují informace, že počet CUDA jader zvýší jen o 5 % na 10.752 a spotřeba vzroste na 400 W. Také měla zůstat na 256bitové sběrnici pamětí a kapacitě 16 GB VRAM. Vyšší propustnost by tak měla být dána výhradně vyšším taktem pamětí GDDR7. Nyní se ale objevují další zákulisní informace, které napovídají, že by se tu mohly objevit i verze RTX 5080 s navýšenou kapacitou pamětí VRAM na 24 GB.

Takové množství paměti má např. nynější high-endová GeForce RTX 4090. Otázkou je, jak se této o 50 % vyšší kapacity dosáhne. Jednou možností, ale méně pravděpodobnou, je použití o polovinu většího množství paměťových čipů a 384bitové sběrnice paměti, což by současně o polovinu navýšilo propustnost (za předpokladu nezměněných frekvencí). To se nejspíš nestane, protože se předpokládá, že použitý čip GB203 ani takto širokou sběrnici nepodporuje a Nvidia asi nedeaktivuje půlku čipu GB202 (z RTX 5090), aby něco takového vzniklo.



Více pravděpodobné však je, že se u 24GB verze RTX 5080 počet čipů nezmění, ale změní se jejich kapacita. Místo tradiční 2GB kapacity na čip by se mohly použít větší 3GB čipy, které mají být v případě typu GDDR7 také dostupné. Zůstala by tedy 256bitová sběrnice, kapacita by vzrostla o 50 % nahoru, a případná změna propustnosti by tak už závisela akorát na změně frekvencí.